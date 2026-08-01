Tragedia: murió un marplatense en un choque fatal en ruta 2

Un marplatense terminó falleciendo y un joven se encuentra en grave estado. Foto: 0221

Este sábado a la madrugada en la Ruta 2 en sentido hacia Buenos Aires, ocurrió un trágico accidente vial que terminó con la vida de un marplatense. El desenlace fatal se produjo luego de que la camioneta, en la que circulaba el conductor fallecido, impactara contra un camión con acoplado, generando el vuelco y despiste de el rodado de menor porte.





Otras dos personas que viajaban en el vehículo resultaron ilesas.Foto: Diario el Norte

l kilómetro 51 de la Ruta 2,

La Plata

Citroën C3 Aircross

, impactó contra un camión Chevrolet 14.000 con acoplado.

conductor de la camioneta terminó falleciendo

muerte del marplatense

debió ser trasladado e intervenido quirúrgicamente

Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero,

amputación de un brazo

Morón

viajaban dos personas más, que resultaron ilesas.

camión es un hombre de 31 años

pampeana de Winifreda.

alcoholemia al chofer del transporte de carga

solicitó la autopsia correspondiente del marplatense fallecido.

El hecho se dio a la altura deen la zona oeste de, cuando unque circulaba sentido a Buenos AiresComo consecuencia del choque, el vehículo de menor porte despistó y terminó volcado sobre la calzada, donde el. Las causas del accidente aún son materia de investigación.Además de laque conducía el Citroen, el acompañanteen eldonde confirmaron ladebido a los daños, y permanece con pronóstico reservado. El joven intervenido tiene 21 años y es de la localidad de. Junto con él y el marplatense,Según trascendió, el conductor deloriundo de la localidadLa Justicia ordenó el secuestro de ambos vehículos y la realización de las pericias correspondientes, incluida la prueba de. Además en el lugar continúa trabajando Policía Científica y se