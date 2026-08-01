Tragedia: murió un marplatense en un choque fatal en ruta 2
Es la víctima fatal número 39 que se registra en esa región.
1 de Agosto de 2026 11:32
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este sábado a la madrugada en la Ruta 2 en sentido hacia Buenos Aires, ocurrió un trágico accidente vial que terminó con la vida de un marplatense. El desenlace fatal se produjo luego de que la camioneta, en la que circulaba el conductor fallecido, impactara contra un camión con acoplado, generando el vuelco y despiste de el rodado de menor porte.
Otras dos personas que viajaban en el vehículo resultaron ilesas.Foto: Diario el Norte
El hecho se dio a la altura del kilómetro 51 de la Ruta 2, en la zona oeste de La Plata, cuando un Citroën C3 Aircross que circulaba sentido a Buenos Aires, impactó contra un camión Chevrolet 14.000 con acoplado. Como consecuencia del choque, el vehículo de menor porte despistó y terminó volcado sobre la calzada, donde el conductor de la camioneta terminó falleciendo. Las causas del accidente aún son materia de investigación.
Además de la muerte del marplatense que conducía el Citroen, el acompañante debió ser trasladado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde confirmaron la amputación de un brazo debido a los daños, y permanece con pronóstico reservado. El joven intervenido tiene 21 años y es de la localidad de Morón. Junto con él y el marplatense, viajaban dos personas más, que resultaron ilesas.
Según trascendió, el conductor del camión es un hombre de 31 años oriundo de la localidad pampeana de Winifreda. La Justicia ordenó el secuestro de ambos vehículos y la realización de las pericias correspondientes, incluida la prueba de alcoholemia al chofer del transporte de carga. Además en el lugar continúa trabajando Policía Científica y se solicitó la autopsia correspondiente del marplatense fallecido.
Temas
Te puede interesar