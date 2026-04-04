Tragedia en ruta 2: vecinos se manifestarán para pedir medidas de seguridad

El jueves por la noche, un choque en la Autovía 2 se llevó la vida de un hombre de 52 años que cruzaba la ruta. Tras el hecho, vecinos de la Sociedad de Fomento del barrio 2 de Abril y toda la zona de Estación Camet convocaron a una manifestación para este sábado y domingo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22, a la altura del kilómetro 396,5, en sentido a Buenos Aires. Tras un llamado al 911, personal policial encontró sobre el asfalto a un hombre sin vida. Se trataba de Diego Laborde, un vecino de 52 años.



Diego Laborde tenía 52 años.

Justicia investiga si el vehículo que provocó el impacto se dio a la fuga.

a víctima habría sido arrastrada casi 40 metros antes de fallecer.

Por el hecho, laEn el lugar quedó implicada una Renault Oroch conducida por un joven de 28 años. Según relataron vecinos que presenciaron la escena, l

En paralelo, la madre de Laborde inició una campaña para cubrir los gastos del sepelio que, gracias a la colaboración de vecinos y lectores, logró reunir el dinero necesario.



Vecino exigen medidas en cuanto al control de velocidades y luminaria.

La situación, según advierten quienes viven en la zona, no es nueva. En diálogo con 0223, señalaron que la falta de iluminación y el exceso de velocidad es uno de los principales problemas en ese tramo de la ruta. “No es el primer caso. Reclamamos más luminaria, pero siempre dicen que corresponde a Aubasa”, expresó una vecina.

Ante este escenario, desde la Sociedad de Fomento convocaron a una reunión para definir los pasos a seguir y organizar una concentración. La protesta se realizará el sábado y domingo a las 16.30 en el mismo tramo de la Autovía 2 donde ocurrió el hecho, con el objetivo de pedir justicia por la muerte de Diego Laborde y reclamar medidas de prevención. Además aclararon que van a cortar la ruta de una sola mano y la colectora va a estar habilitada.



Convocan a toda la Estación Camet y quienes usan la ruta

Uno de los vecinos organizadores de este reclamo, en diálogo con 0223 aclaró que este tipo de accidentes son repetitivos y que son más de 20 mil vecinos exigiendo medidas "La otra vuelta fue un nene acá en la ruta, hace poco fue en Estación Camet , un muchacho que venía en bicicleta, lo atropelló un auto".

Además volvió a dejar aclarado que ya realizaron reclamos y denuncias a los organismos correspondientes, " Tenemos un expediente, Aubasa ya fue informada de los reclamos que estamos haciendo y tiene que hacer los trabajos de iluminación, reductores de velocidad, cámaras, semáforo. Lo pedimos como en cualquier zona suburbana"