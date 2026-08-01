Hallazgo estremecedor en Vivoratá: apareció el cuerpo de una mujer en una zona rural

Conmoción en Vivoratá por el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida cerca de las vías del ferrocarril.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer movilizó este viernes por la noche a las autoridades policiales y judiciales en el partido de Mar Chiquita. El cadáver fue encontrado en un camino rural de la localidad de Vivoratá, en un avanzado estado de descomposición, y la investigación se centra ahora en establecer las causas del fallecimiento.

De acuerdo con fuentes judiciales, la víctima es una mujer mayor de edad cuya identidad y edad aún no pudieron ser determinadas. En el transcurso de este 1 de agosto está prevista la realización de la autopsia, una medida clave para establecer las causales de muerte.

El cuerpo fue hallado en una de las zonas rurales linderas a Vivoratá. (Foto ilustrativa)

El titular de la ayudantía fiscal de Mar Chiquita, Ramiro Anchou, indicó que el cuerpo fue localizado en un camino ubicado detrás de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la calle Angosta y próximo a la planta de energía de la empresa Abengoa.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 20:30 del jueves 31 de julio, mientras la tormenta afectaba a la región. Según se informó, el cadáver se encontraba en un sector cubierto por agua, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos para su extracción.

Una vez recuperados los restos, trabajó en el lugar personal de la policía científica bonaerense, que llevó adelante las primeras pericias en el marco de la investigación.