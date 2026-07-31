Un paso clave para el megadesarrollo Sans Souci: ya hay ofertas para las obras de infraestructura

Así se verán las áreas comunes del nuevo barrio a edificarse en la zona tandilense de Sans Souci.

Se realizó en Tandil la apertura de ofertas de dos licitaciones públicas para la ejecución de las obras de agua, cloacas y gas correspondientes a la primera etapa del desarrollo habitacional y urbanístico Sans Souci impulsado por la provincia de Buenos Aires.

Las intervenciones forman parte del compromiso asumido por el municipio junto al gobierno de Axel Kicillof para dotar de la infraestructura necesaria al desarrollo urbanístico, una inversión que incluye además los trabajos de tendido eléctrico y alumbrado público que permitirán el avance del nuevo barrio.

Las obras de infraestructura permitirán brindar los servicios básicos a las 156 viviendas unifamiliares correspondientes a la primera etapa del desarrollo urbanístico Sans Souci, un proyecto impulsado por la provincia de Buenos Aires que contempla un total de 416 viviendas.

Así se verá el desarrollo habitacional y urbanístico de Sans Souci.

Obras de agua, cloacas y gas en Sans Souci

La obra de agua y cloacas contempla la realización de dos perforaciones para la provisión de agua, una cisterna, una planta de ósmosis inversa y el tendido de 2.950 metros de red de agua, con sus correspondientes conexiones domiciliarias, además de 1.970 metros de red cloacal y la construcción de 16 bocas de registro. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 120 días desde el inicio de los trabajos.

En tanto, la obra de gas comprende la ejecución de la red de distribución de gas natural sobre distintos sectores del predio, con intervenciones en Los Huesos (2600 y 2700), San Felipe (2600 y 2700), Lavalle (2400, 2500 y 2600), Urquiza (2500), Pasteur (2600) y los pasajes 1, 2 y 3. Estas obras permitirán dotar del servicio a las viviendas previstas para la primera etapa del proyecto.

Apertura de sobres en Tandil con las numerosas ofertas para la obra en Sans Souci.

Licitaciones a revisión

Concluida la apertura de ofertas, la comisión de preadjudicación analizará la documentación y las propuestas económicas presentadas por las empresas oferentes. Posteriormente, las actuaciones serán elevadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires para su evaluación y adjudicación, paso previo a la firma de los contratos correspondientes.

Una vez completadas esas instancias administrativas, el inicio de las obras quedará sujeto al cumplimiento de los compromisos financieros previstos en el convenio entre el municipio y la provincia, entre ellos el envío del anticipo establecido para el comienzo de los trabajos.

Dos licitaciones para la primera etapa del desarrollo de la zona de Sans Souci.

Ofertas presentadas en Tandil

Licitación pública – Extensión de gas

USICOM S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $133.900.000,00.

TENUE Empresa Constructora S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $150.500.000,00.

ANIVER S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $150.288.000,00.

Alejandro Dacovich: Propuesta Básica Obligatoria por $167.500.000,00.

Licitación pública – Extensión de agua y cloacas

GUIGIVAN SRL: Propuesta Básica Obligatoria por $2.016.492.215,21 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $1.824.983.293,84.

Martínez y De la Fuente S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $2.543.289.099,95 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $2.457.736.993,74.

ANIVER S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $1.858.510.728,00 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $1.821.259.656,00.

TENUE Empresa Constructora S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $2.000.000.000,00 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $1.780.000.000,00.

Ciagui Groppo Lacava Ingeniería SRL: Propuesta Básica Obligatoria por $1.761.911.612,50.

Constructora Beton SRL: Propuesta Básica Obligatoria por $1.930.151.368,05.

Transportes Malvinas SRL: Propuesta Básica Obligatoria por $2.034.680.344,24 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $2.010.505.689,77.

Antares Obras y Servicios S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $2.567.722.570,00 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $2.500.738.493,69.

ISTRIA S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $3.568.050.503,85 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $2.105.149.797,27.

Bridge Hydrogen S.A.: Propuesta Básica Obligatoria por $1.915.565.948,35 y propuesta alternativa con 20 % de anticipo por $1.849.434.900,22.