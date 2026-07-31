Ya son más de 80 los intendentes bonaerenses que integran el nuevo foro FRICDe

En un encuentro realizado en Lobos, los integrantes del nuevo Foro Regional de Municipios para el Desarrollo y el Crecimiento (FRICDe) presentaron una plataforma digital para compartir iniciativas locales y reafirmaron el compromiso de construir políticas públicas regionales más allá de las diferencias partidarias. El espacio surgió en febrero pasado, desde Chascomús, con impulso del intendente de ese distrito, Javier Gastón, en un consenso que incluye el apoyo del CAF y a referentes de distintas fuerzas.

Tras su constitución el verano pasado, se realizó posteriormente un encuentro del FRICDe en Ayacucho y desde entonces el espacio ha experimentado un sostenido crecimiento sumando a más de 80 jefes comunales de distintas fuerzas políticas.

30 jefes comunales participaron de la nueva reunión del FRICDe.

Los alcances del foro de intendentes bonaerenses

La intención de los jefes comunales es que exista una mejor articulación entre pequeños y medianos municipios bonaerenses para consolidar la cooperación y promover proyectos conjuntos, fortalecer la gestión local y construir una agenda regional orientada al desarrollo sostenible.

El foro contempla una agenda anual de encuentros que combinará reuniones políticas entre intendentes con mesas de trabajo técnicas de los equipos municipales para abordar problemáticas comunes vinculadas al empleo, la infraestructura, el ambiente, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades intermedias.

Durante la jornada en Lobos, de la que participaron 30 intendentes, se presentó oficialmente la página web del FRICDe, una plataforma destinada a reunir proyectos regionalizables desarrollados por los municipios participantes y un banco de buenas prácticas locales. La herramienta permitirá dar mayor visibilidad a las iniciativas de cada distrito, facilitar el intercambio de conocimientos y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo regional.

El intendente de Chascomús, Javier Gastón, micrófono en mano.

Municipios sustentables

Otro de los ejes del encuentro fue la presentación de dos proyectos ambientales impulsados por los municipios de Chascomús, presentado por el subsecreatario Ricardo Miccino, y Lobos, orientados a compartir experiencias de gestión y promover iniciativas que puedan replicarse en otros distritos integrantes del foro.

Además, el consultor ambiental público-privado Eugenio Lagier expuso el programa Municipios Sustentables, una propuesta destinada a analizar alternativas de trabajo regional y las posibilidades de acceder a financiamiento para proyectos conjuntos vinculados al desarrollo sostenible.

Una de las exposiciones durante el nuevo encuentro del foro de municipios bonaerenses.

Los intendentes participantes en la nueva reunión del FRICDe

La reunión contó con la participación de los intendentes Jorge Etcheverry (Lobos), Javier Gastón (Chascomús), Ramiro Egüen (25 de Mayo), Emilio Cordonnier (Ayacucho), José Capra (General Alvear), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Érica Revilla (General Arenales), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Myriam Mongay (Lezama), Sofía Gambier (Pellegrini), Juan Ibarguren (Pinamar), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Facundo Diz (Navarro), Maximiliano Suescun (Rauch), Fabián Blanstein (Las Flores), Carlos Esteban Santoro (General Madariaga) y Franco Flexas (General Viamonte). También participó el intendente interino de Chivilcoy, Eduardo De Lillo, y funcionarios de los municipios de: Brandsen, Chacabuco, Coronel Suárez, General Paz, Mar Chiquita, Pila, Rivadavia y San Miguel del Monte.