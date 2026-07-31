Entraron a robar, escaparon por los techos y terminaron detenidos madre e hijo

La mujer detenida en Villa Gesell por el robo a un comercio.

Tres personas fueron aprehendidas luego de intentar ingresar a robar a un comercio de la ciudad de Villa Gesell ubicado sobre Boulevard, entre los paseos 113 y 113 bis.

El operativo fue activado por las cámaras del centro de monitoreo municipal y contó con la intervención de la guardia urbana y la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando el sistema de monitoreo detectó a tres sospechosos ingresando al negocio Locos por el Pollo, luego de romper la vidriera del local.

A partir de la alerta, se desplegó un operativo conjunto que permitió cercar la zona. Al arribar al lugar, los efectivos aprehendieron a una mujer y un hombre conocido como “Pastillita”.

En tanto, el otro ladrón, de 18 años, logró escapar inicialmente por los techos de viviendas linderas. Sin embargo, tras un rastrillaje en el sector, los efectivos lograron localizarlo y detenerlo.

De acuerdo con la investigación, los tres aprehendidos habrían participado del intento de robo y la mujer es la madre del joven de 18 años.

Un detenido con antecedentes recientes

Según fuentes vinculadas a la investigación, el adolescente había sido detenido durante este mismo mes, acusado de sustraer tarjetas de crédito del interior de un vehículo e intentar utilizarlas para realizar compras.

Además, cuando era menor de edad, había permanecido alojado en un instituto de menores en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en comercios de la avenida Boulevard bajo una modalidad similar. Actualmente, también es investigado por su presunta participación en otros hechos recientes.

La causa fue caratulada como “robo agravado por escalamiento, en poblado y en banda, en grado de tentativa”. El fiscal Juan Pablo Calderón avaló el procedimiento y los tres imputados quedaron a disposición de la justicia.