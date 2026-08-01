Cómo quedó Mar del Plata tras la alerta naranja: el temporal fue menos intenso de lo previsto

En Soler y Luis Agote, un vecino registró las grandes lagunas que dificultaba la circulación por las calles sin asfaltar del barrio El Progreso.

La alerta naranja por tormentas que rigió durante gran parte del viernes finalmente dejó un saldo menor al esperado en Mar del Plata. Si bien se registraron lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, no hubo emergencias de gravedad, aseguraron desde Defensa Civil.



Defensa Civil aseguró que el alerta naranja "no llegó a cumplirse del todo" y destacó que las intervenciones fueron mínimas durante la jornada.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido sobre lluvias fuertes, posible caída de granizo y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, con acumulados de entre 60 y 100 milímetros. Sin embargo, las condiciones más intensas no llegaron a desarrollarse plenamente sobre la ciudad.



Los anegamientos se concentraron en zonas que históricamente presentan inconvenientes cuando se registran lluvias de fuerte intensidad.



Desde Defensa Civil señalaron que la jornada fue "tranquila" y que el alerta naranja "no llegó a cumplirse del todo". "Fue bastante benévolo, la verdad que no tuvimos intervenciones importantes", indicaron. Además, explicaron que los anegamientos fueron puntuales y se dieron en sectores históricamente conflictivos, destacando que tuvieron pocas intervenciones.





Uno de los inconvenientes se registró en el barrio El Progreso. En Soler y Luis Agote, un vecino compartió con 0223 un video en el que se observan importantes lagunas que impedían la circulación por las calles sin asfaltar.