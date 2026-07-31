Defensa Civil advirtió que el temporal podría agravarse esta noche: cuidados al circular
Las lluvias comenzarían al mediodía y durante la noche podrían intensificarse con mayor viento y acumulación de agua. Piden extremar las precauciones y recuerdan que el pronóstico se actualizará a las 16.
Por Redacción 0223
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La ciudad se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad, luego de comenzado el proceso de ciclogénesis anunciado para este viernes. En ese marco, el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Alfredo Rodríguez, informó que el alerta amarillo previsto para este viernes podría elevarse a naranja durante la noche, aunque aclaró que la ciudad se encuentra "justo en el límite" de la zona de mayor afectación.
Según explicó, se trata de una tormenta que avanza de oeste a este, una característica poco habitual para Mar del Plata, donde los fenómenos de este tipo suelen ingresar desde el mar.
"Las lluvias empezarían al mediodía y durante el día serían las típicas del invierno marplatense. Pero hacia la noche podrían incrementarse el viento y el caudal de agua", señaló Rodríguez.
No obstante, remarcó que la evolución del fenómeno todavía es incierta y dependerá de la actualización que realice el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde.
"Estamos justo en el límite de lo que sería la alerta naranja para la noche. Esto podría hacer que el fenómeno nos toque más de lleno o que finalmente esquive nuestra región", explicó.
Mientras tanto, desde Defensa Civil recomendaron mantener las precauciones durante toda la jornada, especialmente al momento de circular por la vía pública.
Entre las principales recomendaciones figuran:
-Conducir con precaución, ya que el pavimento mojado aumenta la distancia de frenado.
-No refugiarse debajo de árboles ante la posibilidad de ráfagas de viento.
-Comunicarse al 103 ante cualquier situación de riesgo o emergencia en la vía pública.
El organismo recordó además que el pronóstico y el nivel de alerta volverán a actualizarse a las 16, por lo que no se descartan cambios en la intensidad prevista para el temporal.
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