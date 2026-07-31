Defensa Civil advirtió que el temporal podría agravarse esta noche: cuidados al circular

Temporal en Mar del Plata: Defensa Civil advirtió que el alerta podría elevarse a naranja durante la noche.

La ciudad se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad, luego de comenzado el proceso de ciclogénesis anunciado para este viernes. En ese marco, el titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Alfredo Rodríguez, informó que el alerta amarillo previsto para este viernes podría elevarse a naranja durante la noche, aunque aclaró que la ciudad se encuentra "justo en el límite" de la zona de mayor afectación.

Según explicó, se trata de una tormenta que avanza de oeste a este, una característica poco habitual para Mar del Plata, donde los fenómenos de este tipo suelen ingresar desde el mar.

El municipio pidió extremar las precauciones y seguir las actualizaciones oficiales. Foto 0223.

"Las lluvias empezarían al mediodía y durante el día serían las típicas del invierno marplatense. Pero hacia la noche podrían incrementarse el viento y el caudal de agua", señaló Rodríguez.

No obstante, remarcó que la evolución del fenómeno todavía es incierta y dependerá de la actualización que realice el Servicio Meteorológico Nacional durante la tarde.

La ciudad quedó al límite de la zona con alerta naranja prevista para esta noche. Foto 0223.

"Estamos justo en el límite de lo que sería la alerta naranja para la noche. Esto podría hacer que el fenómeno nos toque más de lleno o que finalmente esquive nuestra región", explicó.

Mientras tanto, desde Defensa Civil recomendaron mantener las precauciones durante toda la jornada, especialmente al momento de circular por la vía pública.

Recomiendan evitar refugiarse bajo árboles y llamar al 103 ante emergencias.

Entre las principales recomendaciones figuran:

-Conducir con precaución, ya que el pavimento mojado aumenta la distancia de frenado.

-No refugiarse debajo de árboles ante la posibilidad de ráfagas de viento.

-Comunicarse al 103 ante cualquier situación de riesgo o emergencia en la vía pública.

El organismo recordó además que el pronóstico y el nivel de alerta volverán a actualizarse a las 16, por lo que no se descartan cambios en la intensidad prevista para el temporal.