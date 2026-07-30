Emiten un alerta naranja por tormentas fuertes para este viernes en Mar del Plata y casi toda la provincia

Rige un alerta amarillo para la tarde y de carácter naranja en la noche.

Luego de una jornada ventosa que fue desmejorando con el correr de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes durante este viernes en Mar del Plata y gran parte de la provincia de Buenos Aires, área que se verá afectada por el avance de una ciclogénesis.

En principio, para la noche del jueves se espera que la temperatura descienda hasta los 8°, fuertes ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) desde el noreste y cielo mayormente nublado.

En cuanto al viernes, el organismo anunció una continuidad de los intensos vientos del noreste en la madrugada, que a la mañana y la tarde cambiarán al norte, y apenas reducirán su velocidad, de hasta 50 km/h.

Por el lado de la temperatura, se prevé una máxima de 15° y una mínima de 10°, y un día extremadamente húmedo con las precipitaciones mencionadas y viento más suave, proveniente del oeste.

Gran parte de la provincia se encuentra bajo alertas amarillas y naranjas.

Aunque desde la mañana pronostican tormentas aisladas, la advertencia de carácter amarillo rige para la tarde, mientras a la noche el alerta asciende a nivel naranja.

En ese panorama, en la tarde el área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, y pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.

A su vez, a la noche las tormentas serán fuertes, algunas severas, y se pueden registrar precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica.

El Municipio brindo recomendaciones por las tormentas fuertes de este viernes.

Además, el SMN precisó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Las alertas se extienden hasta la noche del viernes y el sábado se normalizarían las condiciones climáticas en la ciudad, donde proyectan una jornada sin agua, 13° de máxima e intensas ráfagas del sur y el sudoeste.