Alerta por el consumo de carne vacuna: cayó 12% en el primer semestre

Durante el primer semestre del año, el consumo de carne vacuna en Argentina sufrió una caída superior al 12%, según el informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Esta disminución se vincula directamente con un fuerte incremento en los precios de los cortes vacunos, que escalaron un 54% en términos anuales.

El reporte detalló que el mercado interno absorbió aproximadamente 1,02 millones de toneladas de carne vacuna, lo que representa unas 131.830 toneladas menos que en el mismo período de 2025. Esta retracción se refleja claramente en el consumo per cápita, que promedió 47 kilos anuales en los últimos doce meses, marcando un descenso del 8,2% respecto a junio del año anterior, equivalente a una pérdida de 4,2 kilos por habitante anualmente.

El aumento en los precios es un factor clave en esta reducción del consumo. Aunque en junio el crecimiento mensual del índice general de precios al consumidor se desaceleró al 1,9%, el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 45% anual, superando ampliamente el incremento del IPC general, que fue del 33,4%.

En particular, los cortes vacunos experimentaron un aumento de precios aún más pronunciado, con una suba del 54% anual en junio. En comparación, el precio del pollo aumentó un 30% en igual período, lo que llevó a que el kilo de carne vacuna se encareciera un 18% más que el kilo de pollo en los últimos doce meses.

No obstante, el informe señala una reciente estabilización en los precios durante el último trimestre. En junio, el precio promedio de los cortes vacunos registró una leve caída mensual del 0,1%. Dentro de esta tendencia, algunos cortes como el asado (-1,8%), la nalga (-0,9%) y el cuadril (-0,5%) mostraron descensos, mientras que la carne picada común subió un 2,1% y la paleta un 0,6%.