El dólar mayorista subió por segunda rueda consecutiva, pero se sostuvo bajo los $1.500

El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista. Así, el dólar oficial marcó este martes 4 de agosto su segunda suba consecutiva y se acercó a los $1.500 en el segmento mayorista.

El dólar mayorista subió $1 y cerró a $1.496. En efecto, se ubicó a un 23,6% del techo de la banda cambiaria, que hoy quedó establecido en $1.849,35.

El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.516,83 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista.

El dólar CCL cotiza a $1.579,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP cotiza a $1.520,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.570.