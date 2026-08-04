El dólar mayorista subió por segunda rueda consecutiva, pero se sostuvo bajo los $1.500
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista. Así, el dólar oficial marcó este martes 4 de agosto su segunda suba consecutiva y se acercó a los $1.500 en el segmento mayorista.
El dólar mayorista subió $1 y cerró a $1.496. En efecto, se ubicó a un 23,6% del techo de la banda cambiaria, que hoy quedó establecido en $1.849,35.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.516,83 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.
El dólar CCL cotiza a $1.579,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP cotiza a $1.520,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.570.
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