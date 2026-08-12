Mar del Plata tendrá siete atletas en los Juegos Suramericanos 2026

Micaela Levaggi, de gran presente, estará en tres pruebas en el Suramericanos de Santa Fe.

Luego de un gran fin de semana para los atletas marplatenses en el Nacional de Mayores, siguieron las alegrías porque la Confederación Argentina de Atletismo dio a conocer las nóminas de deportistas que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en Santa Fe.

Las mismas están compuestas de 40 deportistas (20 varones y 20 mujeres) y 9 oficiales. Allí aparecen 7 atletas de nuestra ciudad y dos entrenadores.

Atleta y prueba

Micaela Levaggi - 1500 mts, 5000 mts y 3000 mts con obstáculos



Belén Casetta - 3000 mts con obstáculos



Sofía Luna - 10000 mts



Diego Lacamoire - 1500 mts



Franco Peidón - 800 mts



Agustín Carril - Salto con garrocha



Tomás Olivera - Lanzamiento de martillo

Oficiales

Daniel Díaz - Jefe de equipo (relevos)



Leonardo Malgor - Entrenador (fondo)



