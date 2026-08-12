Mar del Plata tendrá siete atletas en los Juegos Suramericanos 2026
La CADA dio a conocer la lista, donde además hay dos entrenadores de nuestra ciudad, que integran la delegación nacional en el certamen que se desarrollará en Santa Fe.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un gran fin de semana para los atletas marplatenses en el Nacional de Mayores, siguieron las alegrías porque la Confederación Argentina de Atletismo dio a conocer las nóminas de deportistas que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en Santa Fe.
Las mismas están compuestas de 40 deportistas (20 varones y 20 mujeres) y 9 oficiales. Allí aparecen 7 atletas de nuestra ciudad y dos entrenadores.
Atleta y prueba
Micaela Levaggi - 1500 mts, 5000 mts y 3000 mts con obstáculos
Belén Casetta - 3000 mts con obstáculos
Sofía Luna - 10000 mts
Diego Lacamoire - 1500 mts
Franco Peidón - 800 mts
Agustín Carril - Salto con garrocha
Tomás Olivera - Lanzamiento de martillo
Oficiales
Daniel Díaz - Jefe de equipo (relevos)
Leonardo Malgor - Entrenador (fondo)
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