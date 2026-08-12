Lo apuñalaron dos veces y no quiso contar que pasó antes de entrar al quirófano

Un hombre de 21 años fue apuñalado dos veces el martes a la noche en circunstancias no esclarecidas, ya que no quiso dar detalles de lo sucedido cuando lo entrevistaron en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El sujeto presentaba heridas en la zona de la cintura y el omóplato izquierdo que por sus características obligaron a ingresarlo al quirófano para la realización de una cirugía exploratoria, destinada a determinar el alcance y gravedad de las heridas.

Llegó a la guardia desde la zona de Tetamanti y Gutenberg.

Al ser entrevistado por los investigadores se negó inicialmente a aportar información sobre las circunstancias en las que resultó lesionado. "Llegó por sus propios medios, sin acompañante y solamente dijo que lo atacaron en la zona de Gutenberg y Tetamanti", informaron las fuentes consultadas.

Al momento de ser identificado confirmaron que registra procesos penales previos por los delitos de averiguación de ilícito, daños, tentativa de hurto agravado de motocicleta, tentativa de hurto y daño agravado en el interior de un rodado y tentativa de robo.

Las actuaciones por averiguación de ilícito quedaron a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán de la Unidad Funcional de Instrucción N°4.

Las actuaciones por averiguación de ilícito quedaron a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.

Un adolescente también fue apuñalado

Los médicos de la guardia del Higa habían atendido minutos antes a un adolescente de 17 años que presentaba dos heridas punzocortantes y que tampoco quiso dar detalles de lo sucedido.

El herido ingresó desde la zona de San Francisco Javier y Azopardo y tenía dos heridas: una localizada en la región pectoral y otra en la zona intercostal, ambas del lado izquierdo.

"El joven ingresó lúcido y consciente y fue sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía, determinándose inicialmente que no presentaba riesgo de vida", señalaron las fuentes consultadas.

El adolescente se mostró reticente y no aportó información respecto de las circunstancias en las que habría resultado lesionado.