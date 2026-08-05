Despertó el árbitro atropellado por una camioneta: cuál es el estado de Diego Cabrera

La esposa de Cabrera comunicó este miércoles que "tuvo leves mejorías y comió un poco".

La familia del árbitro que fue chocado y abandonado en el barrio Malvinas Argentinas informó que despertó después de una semana, presentó "leves mejorías" y fue trasladado a una sala de terapia intersiva del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La noticia fue dada a conocer por su esposa, quien le detalló a 0223 que hasta el momento Diego Cabrera había permanecido en la guardia debido a que el nosocomio se encuentra "colapsado" y este miércoles fue internado en el área especializada.

Además, comentó que el hombre de 46 años "despertó, tuvo leves mejorías y comió un poco", a pesar de que le resta una larga recuperación, que le demandará "entre 12 y 15 semanas" de internación.

"Faltan muchos controles y reposo absoluto, y luego iniciará rehabilitación por la vértebra quebrada. Tiene que permanecer con gente las 24 horas", precisó su pareja.

Así fue el accidente

El lamentable hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 22:20 sobre Beruti, entre las calles 194 y 196, cuando el árbitro regresaba a su casa en bicicleta después de dirigir un partido.

Según pudo conocer este medio, el hombre circulaba por Beruti en dirección hacia la avenida Fermín Errea y fue embestido desde atrás por una Ford Ranger blanca que transitaba en el mismo sentido.

Testigos observaron el momento del siniestro y advirtieron que la camioneta circulaba "a muy alta velocidad", a alrededor de 100 kilómetros por hora (km/h) o incluso más, de acuerdo a la esposa de la víctima.

Seguido al impacto, Cabrera fue despedido varios metros y cayó inconsciente casi a mitad de cuadra, mientras el conductor continuó su marcha sin detenerse para asistirlo.

Fueron los propios vecinos quienes lo asistieron y dieron aviso al 911. Además de brindar las primeras descripciones del vehículo, un frentista decidió seguir a la camioneta mientras escapaba y logró anotar la patente, información que permitió a la Policía localizar al automovilista y detenerlo.

Conforme con la información brindada por su familia, sufrió una fractura de vértebra, fractura de cráneo y traumatismos internos en la cabeza, lesiones que mantienen reservado su estado de salud.

Excarcelaron al conductor

El conductor del rodado, Miguel Antonio Aguirre, fue aprehendido y quedó detenido imputado del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor, por haber estado bajo los efectos del alcohol y por haberse dado a la fuga.

Sin embargo, el viernes pasado los abogados Martín Bernat y Karin Jaime solicitaron su excarcelación. En la audiencia ante el Juez de Garantías Daniel De Marco se certificó debidamente su domicilio y se requirió el informe al Registro Nacional de Reincidencia. En ese encuentro, el Ministerio Público Fiscal solicitó que en caso de conceder la excarcelación se fijen condiciones especiales.

En la resolución del titular del Juzgado de Garantías N °1, se tuvo en cuenta que más allá de la fuga, el detenido no registra sentencia condenatoria y posee domicilio certificado donde reside con su pareja e hija, lo que constituye un indicador de arraigo y no se verifica un riesgo cierto para el resultado del proceso.

Finalmente, el magistrado concedió la excarcelación de Aguirre, dispuso su inmediata liberación e impuso como condiciones especiales concurrir mensualmente a la sede del Juzgado durante la tramitación de la investigación penal preparatoria y le prohibió salir del país sin previa autorización judicial.