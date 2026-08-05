Pánico en el hospital: un paciente atacó con una tijera a una enfermera mientras lo atendía en la guardia

El paciente atacó con una tijera a la enfermera mientras lo atendía en la guardia del Higa.

Una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) fue agredida durante la madrugada de este miércoles por un paciente que era atendido en la guardia general tras haber sido trasladado desde el Hogar Municipal Eva Perón por un cuadro respiratorio.

Según se informó, el paciente presentaba antecedentes de problemas de salud mental de carácter leve que no requerían internación. Al momento de su ingreso se encontraba estable, tranquilo y respondía a las preguntas de los profesionales que lo asistían.

La mujer fue asistida por sus compañeros y luego derivada al Hospital Privado de Comunidad por pedido de la ART.

Sin embargo, mientras era atendido en la guardia general, el hombre extrajo una tijera y lesionó a una enfermera en la zona superior del hombro. La trabajadora fue asistida de inmediato por sus compañeros y, tras comprobarse que la herida no revestía gravedad, finalizó su turno y fue derivada a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Posteriormente, fue evaluada en el Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde recibió el alta médica al constatarse que la lesión era de carácter leve.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el paciente fue reducido por personal policial tras el episodio. Una vez resuelta su atención por el problema respiratorio que motivó su ingreso, fue trasladado nuevamente al Hogar Municipal Eva Perón.

Mientras que el hombre fue trasladado nuevamente al Hogar Eva Perón tras el tratamiento.

Trabajadores de la salud señalaron que este tipo de hechos de violencia contra el personal se registran con frecuencia en un contexto de creciente demanda asistencial.

Además, indicaron que, si bien el establecimiento cuenta con presencia policial y personal de seguridad, la dinámica propia de la atención sanitaria dificulta en algunos casos prevenir agresiones por parte de pacientes o familiares. Por este motivo, el personal continuará trabajando para mejorar la convivencia y garantizar condiciones seguras para los trabajadores de la salud.