Amenazas, tocamientos indebidos y “chistes”: juzgan a un sargento del Ejército por abuso sexual en Mar del Plata

Un sargento primero del Ejército acusado de haber abusado sexualmente de tres soldadas voluntarias comenzó a ser juzgado este lunes por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Los hechos sucedieron en 2022 cuando el acusado era superior de las tres mujeres en el puesto de mantenimiento del cuartel de Azul. Las tres víctimas denunciaron haber sufrido las mismas maniobras de hostigamiento.

En el debate, interviene el fiscal general subrogante, Carlos Fioriti, acompañado por el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes.

En el caso, interviene el fiscal general subrogante, Carlos Fioriti, acompañado por el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes. - Foto: Belén Cano

Héctor Lorenzo Andersen está acusado del delito de abuso sexual simple que, según el artículo 119 (primer párrafo) del Código Penal, prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión "cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podida consentir libremente la acción"

El tribunal, integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini, escuchó los detalles de la teoría del caso que expuso la fiscalía, donde hizo foco en que el acusado se habría aprovechado de la relación de dependencia, autoridad y poder que poseía en su carácter de superior dentro del organigrama militar. Luego, se expresó la defensora de Víctimas, Inés Jaureguiberry, quien actúa en representación de dos de las mujeres. El debate continuará el lunes 24 de agosto.

Los hechos

De acuerdo con la acusación, la primera de las víctimas ingresó al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 para prestar servicios en el puesto de mantenimiento del cuartel —escuadrón, comando y servicio—, que estaba a cargo del sargento primero Andersen. En ese contexto, y hasta el 1° de diciembre del mismo año, el hombre habría abusado sexualmente de la joven mediante tocamientos, aprovechándose de su autoridad como superior.

Durante esos meses, la mujer denunció hostigamiento y dijo que el sargento primero le proponía que se traten con confianza, que le dé abrazos y lo bese cerca de la boca. En algunas ocasiones, la habría abrazado con sus manos cerca de los glúteos y le tocaba el ombligo.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata está integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Los dos últimos siguieron la audiencia de manera remota. - Foto: Belén Cano.

La joven también relató que su superior se le acercaba, y sin su consentimiento, le hacía masajes en los hombros, mientras le decía que se relaje porque "estaba re tensa”. A su vez, el hombre le habría hecho comentarios de índole sexual y le preguntaba sobre su vida personal.

Enojo y amenazas

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la negativa que manifestaba ante los acercamientos generó en el imputado enojo y amenazas con darla de baja del Ejército, además de que le escribía y la hostigaba a través de WhatsApp y en redes sociales. Según la investigación, el relato brindado primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial (hasta que se declinó la competencia) posibilitó que otras dos soldadas también hicieran denuncias.

El fiscal general subrogante, Carlos Fioriti. Foto: Belén Cano

En el segundo caso, la víctima denunció haber sufrido las mismas maniobras por parte de Andersen, por lo menos desde octubre a fin de noviembre de 2022, mientras prestaba servicio en el mismo puesto de mantenimiento del cuartel. Según describió, también le pedía besos, la abrazaba y aprovechaba para tocarla cerca de sus glúteos, le hacía masajes sin su consentimiento y le decía que tenía que parar de hacerlo porque sino "iban a terminar mal".

Según la denuncia, a la mañana cuando llegaba cerraba la puerta de la oficina y volvía a forzarlas para que se dejen abrazar, les exigía besos cerca de la boca y no las soltaba hasta que no se lo dieran. Incluso contó que, cuando se conoció la primera denuncia, el imputado la habría amenazado para que "no lo traicione".

Con respecto a la tercera mujer, la soldada denunció al menos doce situaciones de abuso sexual entre enero y abril de 2022, mientras prestaba servicio en el Casino de Oficiales del Ejército Argentino de Azul y concurría a la dependencia de Andersen para realizar reparaciones. En aquellas ocasiones, cuando se quedaban solos, el sujeto aprovechaba la ocasión para abrazarla, acariciarla, en ocasiones le daba besos en la cara, la tomaba de la cintura y del hombro. Además, entre enero y noviembre del mismo año, relató que el acusado le realizaba constantemente “chistes sexuales”.