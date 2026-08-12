De las calles de Mar del Plata a TikTok: el inspector de tránsito que convirtió la seguridad vial en contenido viral

Muchas personas encuentran en las redes sociales una manera de mostrar lo que hacen y muchas otras, descubren que pueden utilizarlas como una herramienta más en su trabajo: Dimer Singh hizo las dos cosas.

El inspector de tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, después de casi dos décadas trabajando en la calle, empezó a llevar sus experiencias a TikTok y logró convertirse en viral. “A mí me gusta hacer concientización vial y demostrar qué se puede hacer y qué no”, contó a 0223 sobre el surgimiento de la idea detrás de su cuenta.

Dimer Singh es inspector de tránsito de la Municipalidad desde hace 19 años.

Al principio Dimer subía videos de manera esporádica, para mostrar algo de su trabajo. Sin embargo, una de sus publicaciones marcaría un punto de inflexión. “Tiene un millón cien mil, un millón doscientos mil visitas”, reveló aún sorprendido el creador de contenido, sobre un video que muestra a un vehículo estacionado en la entrada de un garage.

A partir de ahi, las preguntas empezaron a multiplicarse y ya no le escribían solamente vecinos de Mar del Plata, sino también de Córdoba, Buenos Aires y hasta Uruguay, Chile y Paraguay. Su propuesta es clara: compartir lo que conoce, sin reemplazar a los organismos oficiales. “Yo puedo dar mi punto de vista sobre lo que viví yo, lo que sé yo, lo que se hace en Mar del Plata”, explicó Dimer e indicó que cuando la consulta excede su conocimiento, recomienda recurrir a las páginas oficiales.

Las y los conductores de Mar del Plata

Su experiencia profesional le permite señalar algunos de los problemas más frecuentes entre las y los conductores de la ciudad. El principal, según el inspector, es el de salir a la calle sin documentación. "Si bien te dicen 'no la tengo', 'vivo acá dos a cuadras', 'estoy en mi casa' eso no corresponde”, dijo Dimer y explicó que el problema aparece cuando se intenta justificar la falta: “Todos dicen 'me olvidé la documentación' y eso se genera el conflicto”.

Ese tipo de situaciones cotidianas es el que busca reflejar en sus videos, no desde un lugar de disciplinamiento, sino desde la intención de explicar qué corresponde y por qué. Su estrategia parece haber encontrado un público particularmente interesado: los jóvenes. Entre los mensajes que recibe aparecen muchas consultas de chicos vinculadas con las motos: “Tengo chicos de todas las edades, que me preguntan qué opino de tal cosa o de tal otra, me dicen 'tengo tantos años, ¿puedo sacar registro?'”.

Para el inspector, lo más importante no es solamente responder, sino también generar el hábito de buscar información confiable. El mejor ejemplo, dijo Dimer, puede ser la gestión de la VTV o los requisitos para obtener una licencia de conducir.

La historia detrás de TikTok

Detrás de los videos en TikTok hay una historia personal de constante esfuerzo. Hace 19 años que Dimer trabaja como inspector en la Municipalidad y actualmente cursa también el cuarto año de la tecnicatura en Seguridad e Higiene. Cuando no está estudiando, trabaja como taxista, "a contraturno de mi trabajo de la mañana”.

En sus tardes libres, también maneja un taxi: una historia de constante esfuerzo.

En simultáneo, su apuesta en las redes no está puesta en sumar reproducciones, si no en llegar a quienes no tienen un espacio donde consultar dudas. “A algunos les gusta lo que hago, a otros no, y otros que entienden, y me preguntan”, explicó el TikToker y confió que le resulta alentadora la interacción de los jóvenes.

Para el creador de contenido, cambiar las conductas de manejar no es algo que pueda lograrse de un día para el otro, si no que requiere constancia y mucha paciencia. “Sé que no es fácil, sé que esto lleva tiempo, lleva trabajito hormiga e ir dándole y dándole”, sintetizó Dimer y cerró: “Sé que (la realidad) se puede cambiar, y que va a llevar tiempo, pero sí se va a cambiar”.



