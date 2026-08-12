Buscan saber si un hombre hallado en un geriátrico clandestino de Santa Fe es un marplatense desaparecido hace 10 años

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en la zona norte de Santa Fe sumó en las últimas horas una inesperada conexión con Mar del Plata. Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) buscan determinar si uno de los adultos mayores que permanecían alojados en el lugar es un hombre marplatense desaparecido hace al menos una década.

El caso tomó impulso después de que la hija del hombre buscado observó las imágenes del asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte difundidas por medios y advirtió que uno de los abuelos presentaba rasgos físicos muy similares a los de su padre.

A partir de ese momento, la mujer fue contactada por investigadores de la PDI, que comenzaron a reunir información para establecer si efectivamente se trata de la misma persona.

El adulto mayor que podría ser el marplatense se encuentra actualmente alojado en el Hogar Beata Clara, luego de que se desarticulara el establecimiento que funcionaba de manera clandestina en calle Gollán al 10100.

Diez años sin noticias

El hombre buscado se llama Marcelo Fermín Gómez y, según contó su hija Aixa, fue visto por última vez cuando se encontraba en situación de calle en Mar del Plata.

De acuerdo con el relato familiar, atravesaba por entonces una situación de vulnerabilidad, con problemas de depresión y alcoholismo. Desde aquella última vez que fue visto, su paradero se convirtió en una incógnita.

Ahora, una de las principales dudas de los investigadores está relacionada con la identidad con la que fue registrado el adulto mayor encontrado en el geriátrico clandestino.

El hombre que podría ser el marplatense se encuentra actualmente alojado en el Hogar Beata Clara, luego de que fuera desarticulado el establecimiento que funcionaba de manera clandestina

Es que ninguno de los nombres consignados en el lugar coincide con el de Gómez. Por eso, una de las hipótesis que se intenta determinar es si el hombre pudo haber utilizado otro nombre o si fue identificado de manera incorrecta.

Una cicatriz que podría ser clave

Además del parecido físico, la familia aportó otro dato que podría resultar determinante para confirmar o descartar la identidad.

Según contó uno de los hijos de Gómez, su padre tiene una cicatriz en uno de sus hombros producto de una quemadura. Los investigadores intentan establecer ahora si el adulto mayor que estaba en el asilo presenta esa misma marca.

La comparación de los datos personales, las características físicas y otros elementos de identificación serán claves para resolver el misterio.

El hombre buscado se llama Marcelo Fermín Gómez.

Por el momento, la PDI continúa con las averiguaciones y se espera que en los próximos días pueda conocerse si el hombre hallado en el geriátrico clandestino es efectivamente Marcelo Fermín Gómez, el marplatense que lleva al menos diez años desaparecido.

La posible aparición de Gómez abriría un nuevo capítulo en una causa que conmocionó a Santa Fe y que puso bajo la lupa las condiciones en las que permanecían alojados los adultos mayores en el establecimiento clandestino.