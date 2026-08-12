El dólar oficial subió por primera vez en cuatro ruedas

El dólar oficial avanzó este miércoles 12 de agosto luego de tres caídas consecutivas que lo alejaron temporalmente del umbral de los $1.500, pero se mantiene a un 24,5% del techo de la banda cambiaria.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó $1 (0,1%) a $1.491,5 para la venta. La distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.857,23) se ubicó a 24,5%.

El dólar oficial sigue un 24,5% por debajo del techo de la banda.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.517,89 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

El dólar blue opera a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta

El dólar CCL cerró a $1.596,52 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP cerró a $1.527,36 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.583,97.