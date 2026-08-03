El dólar inició agosto con una nueva suba y el mayorista rozó los $1.500

El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista y el dólar oficial mayorista trepó $10 (+0,7%), hasta los $1.495.

La cotización terminó prácticamente sin cambios en julio, con un avance de apenas $3 (0,2%), muy por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas. Durante la primera parte del mes, el mayorista llegó a acercarse a los $1.500.

El dólar blue cotiza a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación subió $5, hasta los $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.515,98.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.577,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP opera a $1.520,88 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.573,10.