El dólar inició agosto con una nueva suba y el mayorista rozó los $1.500
El tipo de cambio mayorista abrió el mes en $1.495. Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista y el dólar oficial mayorista trepó $10 (+0,7%), hasta los $1.495.
La cotización terminó prácticamente sin cambios en julio, con un avance de apenas $3 (0,2%), muy por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas. Durante la primera parte del mes, el mayorista llegó a acercarse a los $1.500.
En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación subió $5, hasta los $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.515,98.
Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.577,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP opera a $1.520,88 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.573,10.
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