"Rasgos psicopáticos": filtraron las pericias al exdirigente cordobés que mató a una marplatense en un choque

Se desarrolló una nueva audiencia del juicio por la tragedia de Altas Cumbres.

Durante la octava jornada del juicio contra Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres en la que murió la marplatense Alejandra Bengoa, dos psicólogas forenses brindaron sus testimonios y plantearon miradas contrapuestas sobre la personalidad y las conductas del exlegislador.

La psicóloga Graciela Bruera sostuvo que observó en González rasgos egocéntricos, omnipotentes y narcisistas, sobre una base que calificó como psicopática. También hizo referencia a una posible falta de empatía y a determinados comportamientos que podrían haber influido en su manera de actuar.

Alejandra era docente y madre de dos niñas.

Por otra parte, la especialista Alejandra Morchio presentó una evaluación diferente. Para la perito no había elementos suficientes para establecer un perfil de personalidad definido en González. La profesional consideró que algunas de sus conductas podían explicarse por un exceso de confianza y por una sobrevaloración de sus propias capacidades.

El contrapunto entre las especialistas se centró especialmente en la interpretación de las conductas de González antes y después del siniestro. Mientras una de las profesionales vinculó determinados comportamientos con rasgos de personalidad, la otra planteó una explicación asociada a la confianza excesiva y a la percepción del acusado sobre sus propias habilidades.

El proceso judicial comienza su tramo final.

Las pericias se realizaron en el marco del juicio que busca determinar las responsabilidades en el choque ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, que se cobró la vida de Alejandra y dejó parapléjica a una adolescente. El proceso judicial avanza de esta manera hacia su tramo final.