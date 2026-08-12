Así se vivió el eclipse solar total después de 121 años: "Fue absolutamente increíble"

La última vez que un fenómeno así se pudo observar había sido en 1905.

Un eclipse solar total volvió a atravesar la península ibérica después de más de un siglo. La última vez que un fenómeno de estas características pudo observarse desde territorio español había sido en 1905.

A partir de las 19:30 locales, el eclipse comenzó a hacerse visible en Galicia y avanzó posteriormente hacia otras regiones de España. Durante la fase de Luna llena, esta se interpuso completamente entre la Tierra y el Sol y provocó que durante dos minutos el cielo de la tarde pasara al oscurecimiento total.

El fenómeno generó una importante expectativa entre la población. Miles de personas se desplazaron desde las grandes ciudades hacia zonas rurales y otros puntos privilegiados para la observación, buscando cielos despejados y mejores condiciones para contemplar el evento astronómico.

La convocatoria fue tal que en algunas rutas se registraron complicaciones en el tránsito, especialmente en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. La franja de totalidad recorrió parte de la península de oeste a este y convirtió a distintas localidades de España en puntos de encuentro para aficionados a la astronomía, turistas y familias.

El acontecimiento también tuvo una dimensión educativa. Los eclipses solares totales constituyen oportunidades excepcionales para estudiar la corona solar, la región exterior de la atmósfera del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie. La oscuridad repentina permite observar durante unos instantes estrellas y otros cuerpos celestes que habitualmente no son visibles.

En Francia también se registró una importante cobertura del disco solar en distintas regiones, pero sin alcanzar la totalidad. En Hendaya, una de las localidades mejor ubicadas, la Luna llegó a ocultar aproximadamente el 99,6 % del Sol.