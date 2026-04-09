Eclipse solar anular: una ciudad argentina será el mejor lugar del mundo para ver este fenómeno inédito

El 6 de febrero de 2027 una porción del mundo podrá observar un fenómeno inédito en el cielo: un eclipse solar anular. Sucede rara vez, cuando la Luna cubre parcialmente al Sol y, por unos minutos, el día se convierte en noche. En esta línea, una ciudad argentina fue señalada por los expertos como el mejor punto geográfico para observarlo en todo su esplendor.

Se trata de Esquel, la Patagonia argentina. Como el eclipse seguirá una ruta que comprende la zona austral del planeta, comenzará en el océano Pacífico y recorrerá varios kilómetros hasta adentrarse en Chile y en Argentina. Luego perderá su intensidad a medida que cruce el océano Atlántico.

Ahora bien, ¿por qué Esquel es “el mejor lugar del mundo” para ver el eclipse solar anular el próximo febrero del 2027? Desde Turismo de la localidad mencionaron algunas de las razones:

Por la trayectoria del eclipse: cruzará exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en cualquier otro sitio.

cruzará exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en cualquier otro sitio. Por la falta de contaminación : Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Tiene calidad de clase mundial en la pureza de sus cielos, con noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias.

: Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Tiene calidad de clase mundial en la pureza de sus cielos, con noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias. Por su entorno natural : entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierte al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos.







El eclipse solar anular en Mar del Plata

De acuerdo a Time and Date, además de Esquel, en otras ciudades argentinas se verá el eclipse en menor proporción, pero con un porcentaje que ronda el 86%. Se trata de Secuela, Viedma, Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata.

La explicación científica detrás de este evento inédito tiene que ver con la distancia entre el planeta Tierra y la Luna. Ahora está en su apogeo: su tamaño aparente se percibe un 1,1% más reducido que el del Sol y, según la NASA, esto provoca que la sombra principal del satélite natural no llegue a tocar la superficie terrestre.

En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, que permite que ese anillo de luz solar se mantenga visible. Muchas personas lo llaman “anillo de fuego”.