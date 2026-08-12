Villa de Paso: el gobierno retoma el plan para subastas terrenos y pide al Concejo condonar deudas

El gobierno municipal busca darle un nuevo impulso al proceso de recuperación y comercialización de terrenos de la ex Villa de Paso y elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para condonar las deudas por tasas y contribuciones municipales que acumulan 34 inmuebles, con el objetivo de regularizar su situación y dejarlos en condiciones de ser subastados.

La iniciativa contempla propiedades que fueron declaradas de utilidad pública y que, luego de atravesar distintos juicios de expropiación, pasaron a formar parte del patrimonio de la Municipalidad de General Pueyrredon. Según explicó el Ejecutivo en el mensaje de elevación, la medida apunta a “regularizar plenamente su situación administrativa y contable” para posteriormente poner los terrenos “a disposición mediante venta en pública subasta y al mejor postor”.

El intendente Neme elevó al Concejo Deliberante el proyecto para condonar deudas de lotes expropiados.

En concreto, los 34 lotes están vinculados con 17 juicios de expropiación y corresponden a parcelas ubicadas en las manzanas 351 E, 350 H, 350 G, 350 C y 350 D. Se trata del sector comprendido en las inmediaciones de la avenida Juan José Paso, entre Alsina y Lamadrid, donde durante décadas funcionó el asentamiento conocido como Villa de Paso.

El proyecto establece que la condonación alcanzará las deudas por tasas y contribuciones municipales que pesan sobre esos inmuebles hasta la finalización de los respectivos procesos de expropiación. De esta manera, la Municipalidad pretende eliminar las obligaciones tributarias acumuladas que dificultan la regularización dominial y administrativa de terrenos que ya se encuentran bajo titularidad estatal.

La decisión se inscribe en un proceso de subastas que el Municipio viene llevando adelante desde 2022. La primera experiencia incluyó ocho terrenos y apenas uno encontró comprador. En junio de 2023 se realizó una segunda subasta sobre otros siete lotes y se vendieron tres, mientras que el resto quedó pendiente de resolución.

Desde 2022, el Municipio viene avanzando con al subasta de distintos lotes de la ex Villa de Paso.

El proceso tuvo un nuevo capítulo en 2024, cuando el Ejecutivo modificó la modalidad y recurrió al Banco Ciudad para realizar subastas online. En octubre se ofrecieron siete terrenos y se vendieron tres por un total de $216,5 millones, mientras que los cuatro restantes fueron nuevamente puestos a la venta en noviembre con una reducción del 25% en sus precios de base.

En esa segunda oportunidad, los cuatro lotes fueron vendidos por un total de $442.720.000. El terreno de 907 metros cuadrados ubicado sobre Sarmiento entre Vieytes y Larrea se adjudicó en $85,72 millones; el de 315 metros cuadrados de Larrea entre Las Heras y Sarmiento, en $66 millones; el de 562 metros cuadrados de Vieytes entre Lamadrid y Las Heras, en $136 millones; y el de 520 metros cuadrados ubicado en Las Heras y Paso, en $155 millones.

El Concejo Deliberante debatirá el proyecto de ordenanza presentado por el intendente Neme.

La utilización del Banco Ciudad para las subastas generó además un conflicto con el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, que cuestionó la modalidad y sostuvo que la Ordenanza 2273 establece que los remates de bienes municipales deben ser realizados por profesionales inscriptos en el registro local. El gobierno, en cambio, defendió el mecanismo online al considerar que permite ampliar la participación y aporta mayor transparencia al proceso.

Ahora, con el nuevo proyecto de ordenanza, el Ejecutivo busca avanzar sobre un universo mucho mayor de inmuebles y dejar encaminada una nueva etapa de subastas. La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones del Concejo Deliberante antes de llegar al recinto, donde se definirá si el Municipio queda habilitado a condonar las deudas y avanzar con la venta de los terrenos.