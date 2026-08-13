Grave accidente entre una moto y un auto: un repartidor fue trasladado al Higa

Un motociclista de entre 30 y 40 años sufrió heridas de gravedad este jueves tras protagonizar un accidente con un automóvil en el límite de los barrios Parque Luro y Los Pinares de Mar del Plata.

Según la información preliminar, el hombre se desempeñaba como repartidor de Pedidos Ya y circulaba en moto sin casco al momento del hecho que tuvo lugar en la intersección Marcos Satre y Concepción Arenal. Tras el impacto, sufrió un traumatismo de cráneo grave y debió ser asistido de urgencia.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial son materia de investigación.

Una ambulancia realizó el traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó bajo código rojo debido a la gravedad de su estado.

Por el momento, no están claras las circunstancias en las que ocurrió el choque y es materia de investigación. Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente.

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