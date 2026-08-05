Un impactante choque en cadena se registró durante la mañana de este miércoles sobre la avenida Colón, entre las calles Marconi y 1° de Mayo, en sentido hacia la costa. El siniestro involucró a cuatro vehículos y provocó importantes demoras en el tránsito.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta Renault Kangoo frenó de manera repentina y el conductor de un Fiat Cronos no logró detenerse a tiempo, impactando contra el utilitario. Como consecuencia del primer choque, un Peugeot Partner también colisionó y, finalmente, un Volkswagen Gol terminó involucrado en la secuencia, siendo el vehículo que sufrió los daños más importantes.

Caos en avenida Colón: fuerte choque en cadena dejó una mujer herida

Tras el accidente, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó un operativo en la zona y dispuso el corte del carril central de la avenida Colón, mano hacia la costa, para facilitar las tareas de asistencia y el ordenamiento del tránsito.

Como resultado del siniestro, una mujer de aproximadamente 35 años, conductora del Volkswagen Gol, fue asistida por personal del SAME y trasladada a un centro de salud por precaución. "Estaba bien, pero tenía un golpe en la boca", relató un testigo presente en el lugar en diálogo con 0223.

El accidente obligó a desplegar un operativo policial sobre avenida Colón

Las causas del choque son materia de investigación. Mientras tanto, las autoridades recomendaron circular con precaución y optar por vías alternativas hasta la normalización del tránsito.