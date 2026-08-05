Video: así fue el impresionante choque en cadena en avenida Colón

Un video al que tuvo acceso 0223 permitió reconstruir cómo se produjo el impactante choque en cadena ocurrido durante la mañana de este miércoles sobre la avenida Colón, entre Marconi y 1° de Mayo, que dejó como saldo una mujer herida y cuatro vehículos con daños de distinta consideración.

Las imágenes muestran que la secuencia comenzó varios metros antes del lugar donde terminó el choque múltiple. Al aproximarse a la esquina, varios conductores frenaron de manera repentina, lo que provocó una primera colisión entre dos vehículos. Sin embargo, esos automóviles ya no se encontraban en el lugar cuando arribó la Policía.

Las imágenes muestran que la secuencia comenzó metros antes del lugar donde ocurrió la colisión múltiple.

Metros más atrás se produjo el choque en cadena donde la Kangoo frenó bruscamente y el conductor del Cronos no alcanzó a detener la marcha, impactando contra el utilitario. A raíz del primer golpe, el Partner también colisionó y, finalmente, el Gol terminó involucrado en la secuencia, siendo el vehículo que sufrió los mayores daños.

En el video también puede observarse que en la intersección no hay semáforo, aunque sí funcionan cámaras de fiscalización de velocidad.

l siniestro involucró a cuatro vehículos y dejó a una mujer hospitalizada por precaución.

Tras el siniestro, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires montó un operativo en la zona y dispuso el corte del carril central de la avenida Colón para facilitar las tareas de asistencia y ordenar la circulación.

Como consecuencia del choque, la conductora del Volkswagen Gol, una mujer de aproximadamente 35 años, fue asistida por personal del SAME y trasladada a un centro de salud por precaución. "Estaba bien, pero tenía un golpe en la boca", relató un testigo a 0223.