Un marplatense va por el título mundial de jiu jitsu en Las Vegas y busca sponsors para cumplir su sueño

Fernando Damián Suárez lleva más de una década ligado a los deportes de contacto y encontró en el jiu jitsu una disciplina que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida. El marplatense comenzó a practicar esta especialidad en 2017 y desde entonces construyó una carrera que lo llevó a competir en distintos escenarios de Argentina, Estados Unidos, Brasil y Europa. Actualmente entrena a tiempo completo en la academia SOLUM, donde tiene como principal referente, profesor y amigo a Franco Marini.

El marplatense sueña con ser campeón y busca sponsors que lo acompañen en el desafío.

Su vínculo con los deportes de contacto comenzó entre 2010 y 2013, aunque sus primeros entrenamientos específicos de jiu jitsu llegaron algunos años después, por recomendación de su mejor amigo, también competidor y cinturón avanzado. Desde 2017 y 2018 permanece en SOLUM, donde encontró el espacio para desarrollar su carrera y prepararse para competencias cada vez más exigentes.

Fernando Damián Suárez practica jiu jitsu desde 2017 y entrena a tiempo completo en la academia SOLUM

Una rutina que exige máxima disciplina

La preparación de Suárez no se limita al trabajo sobre el tatami. Su rutina incluye una alimentación rigurosa controlada cada tres meses por un nutricionista, gimnasio tres veces por semana y suplementación diaria. A eso le suma entre cinco y seis entrenamientos semanales de jiu jitsu, tanto con kimono como sin kimono, compartiendo cada práctica con grupos que pueden ir desde 30 hasta 70 personas.

El próximo desafío será el Mundial Máster de Jiu Jitsu, que se disputará del 3 al 5 de septiembre en Las Vegas.

Ese ritmo de entrenamiento fue clave para construir la experiencia que hoy tiene a nivel internacional. En su actual cinturón compitió en distintas ciudades de Estados Unidos como Orlando, Arizona, California, Houston, Miami, Austin y Nevada. También viajó en varias oportunidades a Río de Janeiro, compitió en Argentina y tuvo participación en España. En cinturones anteriores, además, pasó por Tampa, New Orleans, Utah, Indiana y otros puntos de Brasil.

Las Vegas, el gran objetivo del año

El Mundial Máster de Jiu Jitsu representa para Suárez el gran desafío de cada temporada. La competencia se desarrollará del 3 al 5 de septiembre en Las Vegas y reunirá a los mejores luchadores del mundo en cada categoría. La exigencia será máxima, ya que en cada división puede haber entre 30 y 60 participantes, por lo que el marplatense sabe que deberá llegar en las mejores condiciones posibles.

La preparación para una competencia de semejante nivel comienza al menos tres meses antes. En el caso de Suárez, además, la posibilidad de competir regularmente en Estados Unidos se vio favorecida por la obtención de una visa de atleta a través de una academia de ese país. Esto le permitió viajar, entrenar, competir y permanecer de manera más continua en el circuito estadounidense, una ventaja importante teniendo en cuenta las dificultades que actualmente existen con las políticas migratorias y de visas.

El marplatense combina entre cinco y seis entrenamientos semanales de jiu jitsu con tres jornadas de gimnasio y una alimentación controlada para llegar en las mejores condiciones a cada competencia

Sus referentes cambiaron con los años

Durante sus primeros pasos en el jiu jitsu, Suárez seguía principalmente a luchadores brasileños y norteamericanos, incluyendo algunos referentes vinculados a la UFC. Con el paso del tiempo, sin embargo, modificó esa mirada y comenzó a enfocarse principalmente en competidores argentinos con los que tuvo la posibilidad de compartir el tatami y conocer de cerca su trabajo.

Entre sus referentes de Mar del Plata aparecen Franco Marini, Lucas Canto y Fran Papasidero, mientras que de Buenos Aires destaca a Ramiro León, Pablo Lavaselli e Ivo Kagel. Todos ellos son profesores, viven del deporte y tienen experiencia como competidores internacionales. Para Suárez, poder entrenar y aprender de ellos representa una fuente permanente de crecimiento.

El sueño de ser campeón mundial

El gran objetivo está claro: salir campeón del Mundial Máster y consolidarse dentro del ranking de la IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation), considerada por él como la mejor liga del mundo en la disciplina. Pero su proyecto no termina en Las Vegas, ya que también tiene como meta realizar nuevos campamentos de entrenamiento en AOJ California, una de las academias más importantes del mundo en la modalidad con kimono.

Suárez compitió en distintos escenarios de Argentina, Estados Unidos, Brasil y Europa.

Para afrontar este desafío internacional, Fernando Damián Suárez también se encuentra en la búsqueda de sponsors, empresas y marcas que quieran acompañarlo en su preparación y formar parte de su proyecto deportivo. El apoyo será fundamental para cubrir los costos que implica una competencia de esta magnitud y, al mismo tiempo, continuar impulsando su carrera dentro del circuito internacional. Quienes quieran sumarse, acompañar su camino y apoyar su participación en el Mundial Máster de Las Vegas pueden contactarse directamente con Fernando a través de su Instagram: @fercho.bjj.