Hospitalizaron a dos jóvenes tras un violento choque en la avenida Luro
Una camioneta y una moto impactaron este miércoles a la noche a la altura de la calle Brasil. Un hombre y una mujer fueron hospitalizados.
Por Redacción 0223
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Dos jóvenes debieron ser trasladados de urgencia en la noche de este miércoles luego de un violento accidente entre una camioneta y una moto en el barrio Libertad.
El siniestro se registró minutos pasadas las 23 en la intersección de la avenida Luro y Brasil, en el carril en sentido a Arturo Alió, donde por motivos que son materia de investigación, los vehículos colisionaron.
Producto del choque, un hombre y una mujer, ambos de 26 años, sufrieron politraumatismos pero se encontraban lúcidos al momento de ser atendidos por el personal de salud.
En el lugar se presentaron dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), que remitieron a los heridos a la Clínica del Niño y la Madre, y también efectivos policiales.
Según informaron a este medio, el conductor del rodado de mayor porte se sometió al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y no hubo aprehendidos en el hecho.
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