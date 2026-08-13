Video: denuncian que una camioneta hace trompos de madrugada en Punta Mogotes

Vecinos de Punta Mogotes manifestaron su preocupación por las maniobras que realiza una camioneta durante la madrugada, cuando el vehículo sube a la vereda y comienza a girar violentamente. Aseguran que la situación se repite y que genera ruidos molestos.

Según relataron los vecinos, el vehículo aparece en la zona una vez que finalizan las picadas ilegales que suelen realizarse durante la noche en la costa. Después, la camioneta ingresa al terreno y comienza a hacer trompos sobre el pasto.

Ante la reiteración de la situación, lograron registrar las maniobras con sus celulares. En un video al que tuvo acceso 0223, se observa cómo una camioneta blanca gira de manera violenta sobre el terreno y deja importantes marcas en el pasto.

Los vecinos señalaron que, además del deterioro del espacio, las maniobras representan un riesgo para quienes puedan encontrarse en el lugar en ese momento. En ese sentido, advirtieron que una eventual pérdida de control del vehículo podría provocar un accidente.

A esto se suma el ruido generado durante la madrugada, que, según manifestaron, impide el descanso de quienes viven en las inmediaciones.

Otro de los detalles que llamó la atención es que la camioneta circula sin patentes, de acuerdo con lo que puede observarse en las imágenes registradas por los vecinos.

La situación generó preocupación entre los habitantes de Punta mogotes, que reclaman controles para evitar que este tipo de maniobras continúen durante la madrugada.