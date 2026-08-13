El dólar oficial se volvió a acercar este jueves de la barrera de los $1.500, un nivel que en las últimas semanas se convirtió en una referencia clave para el mercado. Mientras la city monitoréo nuevas señales de intervención oficial, las expectativas cambiarias permanecen contenidas y los analistas anticipan, por ahora, una depreciación moderada hacia fin de año.

El jueves el tipo de cambio mayorista cerró a $1.492 para la venta, tras acumular su segunda jornada consecutiva al alza. De esta manera, la cotización se estableció un 24,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado hoy en $1.858,35. En el segmento de contado, se operaron más de u$s618,4 millones.

El dólar mayorista subió por segunda rueda al hilo

Mientras tanto, en el Banco Nación la cotización se mantiene estable en los $1.515. Entre los paralelos, el blue sube $5 a $1.540. Por su parte, el CCL asciende $4,57 a $1.589,08, y el MEP avanza $1,15 a $1.526,34.

A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

En tanto, el dólar cripto cerró en $1.580,50, mientras que Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.082, según Binance.