Terror por la banda de quemacoches: volvieron a incendiar vehículos y crece el miedo en el barrio

La preocupación volvió a instalarse entre los vecinos del barrio Jorge Newbery a raíz de dos ataques incendiarios registrados en los últimos días. El primero ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando desconocidos prendieron fuego una camioneta. A una cuadra, además, intentaron incendiar otro vehículo, aunque no lograron concretar el ataque.

“El lunes a las 4 de la mañana me prendieron fuego la camioneta, en 218 y Falucho. A una cuadra intentaron prender fuego una utilitaria también, pero no pudieron”, relató una vecina en diálogo con 0223.

El segundo episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves.

El segundo episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves. La mujer contó que los vecinos fueron despertados alrededor de las 3.30 por el incendio de un vehículo que se encontraba dentro de un terreno. “A la vecina de 216 entre Falucho y Brown le prendieron fuego el auto que estaba adentro del terreno”, explicó.

Los dos hechos, ocurridos con apenas unos días de diferencia, profundizaron el temor entre los habitantes de la zona. La vecina aseguró que los episodios de inseguridad se repiten y cuestionó la respuesta policial ante los reclamos: “Últimamente está pasando muy seguido, llamamos a la patrulla pero viene cuando quiere”.

Según su relato, cuando los vecinos solicitan recorridas preventivas les indican que no pueden realizarlas sin una autorización previa. “Si le decimos que den una vuelta, nos dicen que no pueden, que tenemos que hacer denuncias en Tribunales para que los autoricen y que les dan sólo 11 mil pesos para cargar combustible”, afirmó.

Tras el ataque ocurrido días atrás, otro vehículo fue blanco de un incendio intencional, esta vez dentro del terreno de una vivienda.

La mujer también aseguró que hay un grupo que suele merodear por el barrio y a quienes los vecinos vinculan con los hechos. “Los autores son cuatro personas, seres repugnantes, que andan rondando todo el tiempo por acá”, sostuvo.

El incidente ocurrido este jueves generó especial preocupación debido a que el vehículo fue incendiado dentro de un terreno, con el consecuente riesgo de que las llamas pudieran alcanzar la vivienda. “Estamos a la deriva, si hoy prendieron fuego un vehículo adentro de una vivienda, no sé qué puede llegar a pasar”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó las prioridades de los controles policiales y reclamó una mayor presencia en los barrios. “Esto ya es un caos y la policía parando autos en el centro para hacer multas por un papel. Por lo que realmente se tiene que preocupar, no lo hacen”, manifestó.

La vecina también recordó otros episodios de inseguridad que, según afirmó, afectan a los habitantes de Las Lilas. Entre ellos, mencionó el ataque sufrido por una menor cuando se dirigía a la escuela: “A una nena le quisieron sacar la bicicleta cuando iba a la escuela y le pegaron un tiro al lado de un pie”.

A esta situación se suma, según el testimonio, la falta de iluminación en distintos sectores. “Vamos a tomar el colectivo y tenemos que salir acompañados porque encima faltan luminarias”, concluyó.