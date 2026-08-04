Tensión: se incendió un hotel en La Perla y requirió un amplio operativo

Hace instantes se originó un incendio en pleno corazón de La Perla. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen antes de llegar a la Avenida Libertad y la costa, una Hostería empezó a arder en llamas provocando preocupación entre las y los vecinos.

Un importante operativo de Bomberos se desplegó rápidamente en el lugar, donde también se presentó un móvil policial. Hasta el momento no trascendió si hubo personas afectadas por el foco ígneo.

El causante del incendio es ahora materia de investigación. Un vecino que pasaba por allí logró registrar en video el humo que salía desde el interior del edificio y las llamas que comenzaron a invadir todo el hotel.

Las imágenes denotan el clima de tensión que se vivió recientemente en La Perla. Todavía se aguardan novedades sobre el estado de salud de las personas que debieron evacuar.