Tensión en pleno centro de Mar del Plata: se incendió un departamento y evacuaron un edificio

Un incendio se registró este lunes por la tarde en un departamento ubicado en pleno centro de Mar del Plata. El fuego provocó una importante presencia de humo y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió alrededor de las 15, cuando las llamas comenzaron a afectar una de las unidades del edificio en inmediaciones de Santiago del Estero, entre Bolívar y Colón. El humo rápidamente se hizo visible desde el exterior y llevó a varios vecinos a concentrarse en las inmediaciones para observar el operativo.

Ante la situación, una dotación de Bomberos y efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros sectores del inmueble.

Como medida preventiva, los vecinos del edificio fueron evacuados mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas.

La presencia del humo y el despliegue de los servicios de emergencia generaron momentos de tensión en una zona de intenso movimiento, aunque por el momento no se informaron personas heridas ni se conocieron las causas que originaron el incendio.

Las tareas continuaban durante la tarde para controlar completamente la situación y determinar el alcance de los daños provocados por el fuego.