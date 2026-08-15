¡Tirantazo! Tirante eliminó a Djokovic en Cincinnati

El platense le dio vuelta el partido al serbio y se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Luego de una victoria sufrida ante Jan Choinski, Thiago Tirante jugó su mejor tenis y aprovechó que el calor y el físico le jugó una mala pasada a Novak Djokovic para ganarle 2-6, 6-4, 6-4 en dos horas y cuarenta y cuatro minutos de juego en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El ex N°1 y máximo ganador en la historia de Grand Slam, se llevó el primer set sin problemas por 6-2 en apenas cuarenta y cinco minutos de juego. Pero el calor y el físico le jugó una mala pasada y se le complicó el encuentro.

En el segundo set Tirante aprovechó y empezó a mostrar su mejoe nivel. El serbio luego de un game de 18 minutos tuvo que pedir atención medica y a partir de allí se vino a bajo su rendimiento. El argentino supo pegar en el momento justo y se llevó el set por 6-4 en una hora y seis minutos.

Ya con el partido en tablas, el que mejor llegara físicamente al final se lo llevaría y claramente fue Tirante. Djokovic totalmente exhausto aguantó lo que pudo pero no pudo resistir ante la potencia del platense que sacó muy fuerte y su derecha le permitió quedarse con la tercera manga por 6-4 y quedarse con el triunfo.

De esta manera Tirante se convirtió en el cuarto tenista argentino que le gana a Novak Djokovic en su carrera. El último en conseguirlo fue Juan Martín Del Potro en 2016.

El rival de tercera ronda para el argentino será el español Martín Landaluce que eliminó también en tres set y casi tres horas de juego a Matteo Arnaldi para meterse en la tercera ronda.