No se fue ni loco y siguió a morir: Comesaña avanzó a octavos de manera heroica

El marplatense dio una gran batalla ante Reilly Opelka y pese a las condiciones del clima logró avanzar a los octavos de final y meterse entre los 16 mejores del torneo.

Francisco Comesaña dio una gran batalla y le ganó tras más de tres horas de juego, una descompensación e interrupción por lluvia 6-7 (4-7), 6-4, 7-5 ante el estadounidense de 2.11 metros, Reilly Opelka.

Durante la primera manga el partido fue muy parejo y se terminó definiendo por algunas impresiciones del marplatense y por la gran potencia en el saque del norteamericano que fueron determinantes para que se quedé con el parcial en el tiebreak.

En el segundo set, Comesaña tuvo un mejor rendimiento pero cuando estaba 4-3 arriba el calor le jugó una mala pasada, se le bajó la presión y se descompuso por lo que el partido estuvo un rato parado. Afortunadamente al regresar del vestuario, el "Tiburón" consiguió cerrar el set a su favor por 6-4.

El último set fue caótico. El joven de 24 años llegó a estar 1-4 luego de que Opelka le quebrará en el cuarto juego, pero el marplatense no se rindió y sacó adelante una difícil situación, recuperó el quiebre y llegaron a estar 4-4. Luego el estadounidense se puso 5-4 arriba y cuando el "Tiburón" estaba sacando con el resultado 40-40 el árbitro paró el partido por la lluvia.

El juego estuvo interrumpido por más de 40 minutos. Al regresar se lo notó con poca confianza a Fran, es más llegó a tener 3 match point en contra pero logró salvarlos y se llevó el game para ponerse 5-5. Luego de manera inesperada Opelka tiró el game acusando un mareo y se puso el marplatense arriba 6-5. En el último game con su saque, Comesaña se lo terminó llevando para completar una gran hazaña.

De esta manera, Francisco Comesaña se metió por primera vez en octavos de final de un Masters 1000. Enfrentará el jueves al ganador de Popyrin y Rublev. Además como agregado con este resultado a partir del próximo lunes estrenará el puesto 54 en el ranking, obviamente que si gana el próximo partido seguirá avanzando puestos en el ranking.