El "Tiburón" sigue haciendo de las suyas en Cincinnati: Comesaña ganó y avanzó a tercera ronda

El marplatense se quedó el duelo ante el nacido en Villa Gesell y se metió entre los 32 mejores del torneo.

Francisco Comesaña continúa escribiendo las páginas más importantes de su joven carrera. El tenista argentino se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP, tras avanzar por el retiro del nacido en Villa Gesell pero representante de Italia, Luciano Darderi.

Aunque el desenlace del partido no fue el ideal por el abandono de su rival, Comesaña venía mostrando una gran actitud desde el inicio del torneo. Superó con autoridad la primera ronda y ahora suma otro triunfo por 6-4, 3-1 y retiro que lo mete entre los 32 mejores de este evento norteamericano.

Con esta actuación, Fran suma importantes puntos para el ranking ATP, lo que podría permitirle ingresar directamente a cuadros principales de próximos torneos, además de posicionarse mejor de cara al US Open, el último Grand Slam del año.

En la próxima instancia, Comesaña deberá enfrentar un duelo clave frente al ganador del partido entre el estadounidense Reilly Opelka, de potente saque y juego agresivo, y el australiano Alex de Minaur, actual número 8 del mundo y uno de los jugadores más veloces del circuito. Cualquiera de los dos será un rival de exigencia máxima, pero el marplatense ya ha demostrado que está listo para competir en este nivel.