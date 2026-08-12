Dos marplatenses buscan desesperadamente a su madre: fue vista con un hombre denunciado por violencia de género

La familia sostuvo que el hombre contaría con antecedentes de violencia de género denunciados por una ex pareja.

Dos jóvenes marplatenses buscan desesperadamente a su madre, Melisa Rosalía Olivera, una mujer de 39 años que lleva casi dos meses desaparecida y fue vista por última vez el 15 de junio en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

Según explicó una de sus hijas, Olivera atraviesa desde hace años una problemática vinculada al consumo de drogas y dificultades personales que afectaron seriamente su vida cotidiana.

Aunque la mujer se recibió de enfermera en 2019, nunca pudo ejercer su profesión de manera estable. Sus dificultades económicas y personales provocaron que durante los últimos años fuera trasladándose de una ciudad a otra y recurriera a distintos familiares para encontrar un lugar donde quedarse.

De acuerdo a su relato, durante mayo Melisa se encontraba en 9 de Julio, donde vive una tía, pero habría permanecido durante un breve período y trasladado a otra casa ubicada en las inmediaciones. Allí residía un hombre que, según informaron, tendría antecedentes de violencia de género denunciados por una ex pareja.

La vivienda de ese sujeto es el último lugar donde los familiares pudieron ubicarla antes de perder completamente el contacto con ella. Es que su teléfono permanece apagado, lo que llama la atención porque lo utilizaba para mantenerse en contacto con sus hijas.

Ante la falta de noticias, sus seres queridos radicaron una denuncia por averiguación de paradero y consiguieron que las autoridades se presentaran en el domicilio señalado, pero no obtuvieron información que permitiera determinar dónde se encontraba la mujer.

Melisa fue vista por última vez el 15 de junio en la localidad de 9 de Julio.

Sin embargo, el hombre habría prestado declaración y, siempre de acuerdo con la familia, manifestó que Melisa estuvo alojada en un hotel de 9 de Julio, donde habría dejado una nota en la que indicaba que debía realizar un viaje de manera urgente.

Descripción de Melisa

Según el flyer difundido, Melisa Rosalía Olivera tiene 39 años, mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro y ondulado hasta los hombros, ojos marrones y tez trigueña.

Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse a los teléfonos 223 560 8794 o 223 302 1169.