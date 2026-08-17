Impactante choque en la loma de la avenida Colón: dos autos casi se incrustan en una famosa casona
El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en la intersección de la avenida Colón y Alvear. Dos vehículos colisionaron y terminaron sobre la vereda, mientras que al menos dos personas resultaron heridas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante la tarde de este lunes, un impactante accidente ocurrió en la intersección de la avenida Colón y Alvear, cuando dos autos colisionaron y terminaron sobre la vereda. Hasta el momento, hay dos personas heridas, aunque ninguna necesitó ser trasladada.
El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando dos autos terminaron colisionando entre sí sobre la avenida Colón, cerca de Alvear. Ambos vehículos presentaron fuertes daños en su estructura y dos personas resultaron heridas: una no necesitó ser trasladada, mientras que la otra sufrió politraumatismos, pero se negó a recibir atención médica.
Según relataron testigos que presenciaron el hecho a 0223, el impacto se produjo cuando el vehículo de mayor porte colisionó contra un Renault Clio gris, lo que provocó que ambos vehículos se desplazarán hacia la vereda de la avenida. En el video se puede observar cómo quedaron los dos autos y una de las personas heridas.
Los vecinos se acercaron preocupados para asistir a ambas víctimas e incluso varios autos quedaron detenidos mientras esperaban la llegada de las autoridades. Por el momento, se investiga la mecánica del hecho.
Temas
Lo más
leído