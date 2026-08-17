Impactante choque en la loma de la avenida Colón: dos autos casi se incrustan en una famosa casona

Una de las personas heridas sufrió politraumatismos y se negó a ser trasladada.

Durante la tarde de este lunes, un impactante accidente ocurrió en la intersección de la avenida Colón y Alvear, cuando dos autos colisionaron y terminaron sobre la vereda. Hasta el momento, hay dos personas heridas, aunque ninguna necesitó ser trasladada.





alrededor de las 15

terminaron colisionando entre sí sobre la avenida Colón

daños en su estructura y dos personas resultaron heridas

politraumatismos

pero se negó a recibir atención médica.





El hecho ocurrió, cuando dos autos, cerca de Alvear. Ambos vehículos presentaron fuertes: una no necesitó ser trasladada, mientras que la otra sufrió

Según relataron testigos que presenciaron el hecho a 0223, el impacto se produjo cuando el vehículo de mayor porte colisionó contra un Renault Clio gris, lo que provocó que ambos vehículos se desplazarán hacia la vereda de la avenida. En el video se puede observar cómo quedaron los dos autos y una de las personas heridas.

Los vecinos se acercaron preocupados para asistir a ambas víctimas e incluso varios autos quedaron detenidos mientras esperaban la llegada de las autoridades. Por el momento, se investiga la mecánica del hecho.