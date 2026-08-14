Choque y vuelco en Mar del Plata: un hombre de 71 años fue trasladado tras el impacto

El siniestro ocurrió este viernes al mediodía, a la altura del ingreso al Parque Industrial de Mar del Plata.

Un fuerte choque seguido de vuelco se registró este viernes al mediodía en la Ruta 88, a la altura del ingreso al Parque Industrial de Mar del Plata, y dejó como saldo a dos personas fuera de peligro.

El siniestro tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol y un Volkswagen Suran. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el Gol era conducido por un hombre de 71 años que, aparentemente, salía del Parque Industrial.

El Volkswagen Gol terminó volcado tras el fuerte impacto

Por motivos que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el Gol terminó volcado sobre la ruta.

El conductor del Gol tiene 71 años y fue trasladado en un vehículo particular

El conductor del Gol fue trasladado en un vehículo particular para recibir asistencia médica. Según pudo saber 0223, se encontraba fuera de peligro.

En tanto, la mujer que manejaba el Volkswagen Suran también quedó fuera de peligro, aunque permanecía shockeada por la violencia del impacto.

El impacto provocó el vuelco del Volkswagen Gol

Las circunstancias en las que se produjo el choque y la mecánica exacta del siniestro serán materia de investigación. Personal de Tránsito y efectivos policiales trabajan en el lugar, donde se generaron desvíos en la circulación mientras se realizan los peritajes y la remoción de los coches.