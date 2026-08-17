Un sector docente reclama un salario de $2,8 millones y se movilizará este martes en Mar del Plata

Un sector de los docentes de Mar del Plata nucleado en la Asociación de MaestrXs de la Provincia de Buenos Aires llevará adelante este martes una protesta para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales, en el marco de la jornada de movilización convocada por la organización.

La manifestación está prevista para las 10 de la mañana en la intersección de Luro e Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La organización cuestiona el acuerdo salarial alcanzado y sostiene que los ingresos actuales de los trabajadores de la educación se encuentran por debajo de lo que consideran necesario para afrontar el costo de vida. En ese sentido, plantea como uno de sus principales reclamos alcanzar un salario mínimo, vital y móvil docente de $2.800.000.

La convocatoria lleva como consigna “¡Basta de docentes pobres!” y apunta a visibilizar el reclamo por un salario que, según expresan desde la agrupación, permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Asamblea permanente

Además de la protesta callejera, la Asociación de MaestrXs anunció que se encuentra en estado de asamblea permanente desde este martes 18 de agosto.

La convocatoria contempla la participación tanto de docentes afiliados como de trabajadores que no pertenecen a la organización. Desde la agrupación también difundieron una invitación a sumarse a las acciones y remarcaron su consigna de que “otro sindicalismo es posible”.

En Mar del Plata, la organización no cuenta con una representación mayoritaria dentro del sistema educativo, por lo que la medida tendrá un alcance acotado y su impacto en las escuelas dependerá de la adhesión individual de los docentes que acompañen el reclamo.

De esta manera, la protesta no implica un paro general de docentes en la ciudad, sino una acción impulsada por este sector en particular.

La concentración frente a la Municipalidad se realizará desde las 10, donde los manifestantes buscarán visibilizar sus demandas salariales y laborales.