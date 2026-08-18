A dos semanas del femicidio de Mailén, su familia volvió a la escena del crimen y reclamó que los detenidos no tengan celulares

Pasaron más de dos semanas desde el femicidio de Mailén Antonich, cuyo crimen conmocionó a Mar del Plata y tuvo repercusión nacional. La joven, de 25 años y madre de dos hijos, había llegado hasta un complejo ubicado en el sur de la ciudad tras ser convocada a una supuesta entrevista laboral. Allí fue asesinada.

Por el homicidio fueron detenidos Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes se encontraban en el lugar cuando llegó la Policía y, según la investigación, intentaban eliminar rastros del crimen.

Mailén Antonich tenía 25 años y era madre de dos chicos.

Este martes, la familia de Mailén regresó al lugar donde sucedieron los hechos para reclamar justicia y exigir que los dos imputados no tengan acceso a teléfonos celulares mientras permanecen detenidos. El planteo se da en el marco del debate a nivel nacional sobre el uso de celulares por parte de personas privadas de su libertad.

En diálogo con 0223, Walter, hermano de Mailén, explicó la razón de su demanda: “Sabemos que por ahí hay otros internos que lo precisan para comunicarse con la familia, hablar con los hijos, pero justo esas dos personas no queremos que tengan ningún privilegio, como mi hermana no tuvo ninguno”.

Por el crimen fueron detenidos Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino.

La reconstrucción del femicidio

La búsqueda de la joven comenzó por iniciativa de su propia familia, luego de que perdieran contacto con ella. Según relató Walter, en un primer momento intentaron realizar la denuncia en una comisaría, pero no se la habrían tomado.

Fue entonces cuando sus familiares lograron acceder a sus redes sociales y comenzaron a reconstruir el recorrido que había realizado Mailén. En ese proceso, fue su hermano quien encontró el cuerpo de la joven, que estaba parcialmente enterrado en el predio. La investigación derivó posteriormente en la detención de Díaz y Aquino.

El cuerpo fue encontrado en el complejo Punta Mogotes.

Consultado sobre la relación que los acusados tenían con el lugar donde ocurrió el crimen, Walter puso el foco en un elemento que considera clave: “Algo con el dueño había, porque si no, ¿por qué tenían la llave?”, cuestionó. Según explicó, los familiares pudieron comprobar que los detenidos tenían las llaves del lugar. “Cuando vinimos, nos abrieron con la llave”.

Uno de los puntos que la familia espera que se esclarezca es la posible presencia de una tercera persona en el lugar al momento de la llegada de Mailén. Walter aseguró que todavía esperan respuestas por parte de la Justicia y del abogado que representa a la familia, Méndez. “Alguien la recibió a mi hermana”, afirmó.

La familia de la joven de 25 años regresó al complejo donde fue asesinada para pedir justicia.

El hermano de Mailén aseguró que existen registros de las cámaras de seguridad que podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido. “Sale en todos los videos. No sé qué está esperando la Justicia para hacer lo que tiene que hacer”, sostuvo.

Walter decidió no ver las grabaciones: "Prefiero quedarme con el último recuerdo de mi hermana y no verla como sale corriendo cuando la empiezan a arrastrar”, expresó, visiblemente afectado.

Mailén Antonich tenía 25 años.

Mientras la causa avanza, la familia de Mailén insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que se determine si hubo otras personas involucradas en el crimen.