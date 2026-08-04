Tras el femicidio de Mailén, impulsan un sistema municipal para verificar ofertas laborales y prevenir engaños

El proyecto surgió tras el impacto que generó el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata.

El femicidio de Mailén Antonich, la joven asesinada luego de asistir a una supuesta entrevista laboral pactada a través de redes sociales, comenzó a tener repercusiones en el Concejo Deliberante. Este martes, el bloque de la UCR presentó un proyecto de ordenanza para crear un Sistema Municipal de Búsquedas Laborales Seguras, con el objetivo de reforzar los controles sobre las ofertas de empleo difundidas por los canales oficiales del Municipio y prevenir situaciones de engaño o violencia.

La iniciativa, firmada por la concejala Vilma Baragiola, plantea que todas las ofertas laborales publicadas a través de la página web municipal, la Oficina Municipal de Empleo, el programa Empleo Joven y otros medios institucionales deban atravesar una verificación administrativa mínima de la identidad del empleador antes de ser difundidas.

El proyecto también contempla campañas de concientización para prevenir estafas, violencia y engaños durante la búsqueda de empleo.

En los fundamentos, el proyecto evita mencionar de manera directa el caso de Mailén, aunque hace referencia a los "recientes hechos de público conocimiento ocurridos en nuestra ciudad", que -sostiene- generaron una profunda preocupación respecto de la seguridad de las personas que buscan empleo y evidenciaron la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención. También advierte que en los últimos años se registraron hechos de violencia, femicidios, desapariciones, estafas y otros delitos vinculados a contactos iniciados a través de redes sociales y plataformas digitales.

La iniciativa de Baragiola propone verificar la identidad de los empleadores antes de publicar búsquedas laborales en los canales oficiales del Municipio.

Qué propone el proyecto

La ordenanza establece que quienes deseen publicar una búsqueda laboral en los canales oficiales del Municipio deberán presentar, con carácter de declaración jurada, datos como nombre o razón social, CUIT o CUIL, domicilio donde se desarrollará la actividad, teléfono, correo electrónico y rubro de la empresa o empleador. Una vez cumplida esa instancia, la publicación podrá exhibir la leyenda "Oferta laboral verificada por la Municipalidad de General Pueyrredon".

Además, la propuesta dispone la realización de campañas permanentes de concientización sobre búsqueda laboral segura, con recomendaciones para verificar la identidad del empleador, realizar entrevistas en lugares públicos e identificables, informar a familiares sobre el lugar y horario de la entrevista, proteger datos personales y prevenir situaciones de violencia, trata de personas o estafas.

Además, prevé la creación de un canal para reportar ofertas laborales sospechosas y retirar publicaciones irregulares.

Otro de los puntos prevé la creación de un canal digital de consultas y reportes para que vecinos puedan denunciar publicaciones laborales sospechosas difundidas por medios oficiales. Asimismo, faculta a la autoridad de aplicación a retirar preventivamente aquellas ofertas sobre las que existan indicios razonables de falsedad o irregularidades, sin perjuicio de las denuncias que puedan corresponder ante la Justicia.