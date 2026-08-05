Femicidio de Mailén: extendieron un día más el secreto de sumario

El fiscal Carlos Russo extendió por otras veinticuatro horas el secreto de sumario en la investigación por el femicidio de Mailén Antonich para resguardar la toma de nuevas medidas y esperar una serie de informes relacionados con pericias y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

La decisión del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 intenta preservar la investigación mientras siguen tomando testimoniales y analizar las pruebas recabadas para establecer con precisión lo sucedido entre que la joven víctima salió de su casa en el barrio Las Heras hasta el hallazgo del cuerpo que hicieron los familiares y la aprehensión de los imputados por parte de la policía.

Lugar de los hechos.

Tal como adelantó este medio, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI logró acceder a las tarjetas de memoria de las cámaras ubicadas en cercanías del lugar donde prendían fuego las pertenencias de la joven, hallaron el cuerpo y aprehendieron a Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27).

El informe preliminar de autopsia confirmó que la joven murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave que le generó una herida de arma blanca en la zona cervical. También se reportaron traumatismos en el rostro y ambos brazos. “El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical”, señalaron las fuentes consultadas.

Los dos imputados permanecen detenidos.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolo para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin dudas. El informe complementario permitirá dar una data aproximada de muerte, fundamental para establecer la “ventana” exacta del ataque.

Ese informe sostuvo que la data de muerte dataría de 24 a 36 horas al momento del inicio de la autopsia, por lo que puede estimarse que Mailén fue asesinada entre las cuatro de la mañana y las cuatro de la tarde del sábado.