El Punto Verde estará en la avenida Colón: a dónde llevar desechos tecnológicos, aceite y residuos de la bolsa verde

La iniciativa busca darle una gestión eficiente a residuos que requieren un tratamiento especial.

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el Municipio informó que este jueves, de 10 a 13, el dispositivo Punto Verde Móvil estará en la plaza Peralta Ramos, ubicada en la avenida Colón y 14 de julio.

Allí se podrán alcanzar desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, pilas, armazones y lentes de sol, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales. En tanto, quienes se hayan inscripto en el programa Adoptá un Árbol, podrán retirar sus ejemplares de vereda.

Este dispositivo busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. El Punto Verde recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raee´s), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso.

Quienes participen se llevarán un plantín producido por el vivero municipal.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Se recuerda que el Punto Verde no recepciona: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso se lluvia, la jornada se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

En la jornada se reciben desechos tecnológicos o electrónicos.

En cinco meses, el Punto Verde Móvil recepciónó 14.290 kilos de materiales reciclables sólidos. De esta manera, estos residuos no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo así a extender su vida útil y reducir la generación de microbasurales. Además, se recibieron 381 litros de aceite vegetal usado y 344 unidades entre anteojos y armazones.

Adoptá un árbol

En el marco del Punto Verde, también se desarrollará el programa Adoptá un árbol, mediante el cual los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse en este link y contribuir en la promoción del paisaje forestal de Mar del Plata.