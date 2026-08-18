De Paraná a Tandil: Zulma Lobato empezó una nueva etapa tras ser hallada en situación de calle

Después de haber sido encontrada en situación de calle en Paraná, Zulma Lobato recibió asistencia de equipos municipales de Salud y Desarrollo Social y comienza ahora una nueva etapa de su vida en Tandil.

El traslado de la artista de 67 años a la localidad bonaerense fue confirmado recientemente por personas que siguieron de cerca su situación y participaron de las gestiones para conseguirle un lugar donde vivir. En Tandil, Zulma será acompañada por integrantes del entorno, como su amiga “La Pepona”.

La situación de Zulma había tomado estado público días atrás, cuando la localizaron en las inmediaciones del Hospital San Martín de Paraná. Ante las imágenes que aparecieron en las redes, las autoridades municipales intervinieron y dispusieron su traslado a un centro de asistencia transitoria.

A partir de allí comenzaron las gestiones para encontrar una alternativa estable. La posibilidad de trasladarla a Tandil había sido anticipada recientemente, cuando su entorno informó que sería recibida en un hogar para adultos mayores de esa ciudad.

Finalmente, ese traslado se concretó y Zulma ya se encuentra instalada en Tandil. El objetivo es que pueda contar con un espacio de contención y asistencia después de las dificultades que atravesó en las últimas semanas.

Una nueva etapa

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de Zulma recorriendo distintos lugares de Tandil junto a La Pepona. En los videos se las puede ver caminando y conversando por las calles de la ciudad.

Su llegada a Tandil representa un cambio significativo tras los días de incertidumbre que vivió en Paraná. Por ahora, la prioridad está puesta en su bienestar y contención.