Funcionaba una secta y ahora alberga a más de 20 personas en situación de calle: cómo ayudar al Hogar Hijos de María

Hace tres años, el edificio que supo funcionar como el Hotel City comenzó a escribir una historia diferente, cuando fue incautado por la Justicia Federal en una causa por trata de personas y luego entregado en custodia al Obispado de la Diócesis de Mar del Plata, que lo transformó en un albergue para hombres en situación de calle.

El Hogar Hijos de María es gestionado por la asociación civil La Noche de la Caridad, que recibió la administración del inmueble de Diagonal Alberdi Norte al 2561 para su guarda, mantenimiento y utilización con fines sociales.

"Entendimos que, dentro de las personas que viven en la calle, los adultos mayores son quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad", explicó Emilio Rubio, integrante del espacio.

Actualmente, unas 20 personas residen allí y el hogar funciona todos los días entre las 18 y las 8, horario en el que los residentes reciben merienda y cena, cuentan con un lugar donde dormir y deben cumplir normas de convivencia, higiene y limpieza.

El Hogar Hijos de María lanzó una campaña solidaria para poder sostener su funcionamiento diario.

Entre los requisitos para ingresar, se encuentra no estar bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes ni portar elementos que puedan representar un riesgo para los demás.

Asimismo, los voluntarios acompañan el ingreso, supervisan las actividades y permanecen en el lugar hasta después de la cena, y durante la noche, el hogar queda bajo la responsabilidad de un encargado de guardia elegido entre los propios residentes, que rota diariamente.

En el marco del tercer aniversario de la iniciativa, la asociación lanzó una campaña para sumar colaboradores y afrontar los costos de mantenimiento del edificio. "Nos sostenemos con aportes privados y de los propios miembros de la asociación, pero mantener un edificio tan grande requiere un gasto demasiado elevado", señaló Rubio.

Según cálculos del Municipio, alrededor de 400 personas viven en situación de calle en Mar del Plata.

Uno de los principales objetivos es concretar una obra que permita llevar agua caliente al segundo piso e instalar un baño adicional. "Hoy viven 20 personas y tienen un solo baño, por lo que la necesidad es urgente", remarcó.

Además de aportes económicos, la entidad solicitó donaciones de alimentos, productos de limpieza, frazadas, sábanas y otros elementos necesarios para el funcionamiento diario del hogar, y también convocó a personas con oficios que puedan colaborar de manera voluntaria en las tareas de mejora del edificio.

Quienes deseen colaborar económicamente, pueden hacerlo mediante la cuenta bancaria de la asociación, cuyo alias es "asoc.noche.caridad".