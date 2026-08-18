El dólar mayorista alcanzó su valor más alto de las últimas dos semanas

El dólar mayorista subió este martes 18 de agosto, en la primera jornada hábil de la semana. Mientras el tipo de cambios sigue contenido, las tasas cortas en pesos volvieron a tensionarse.

El tipo de cambio avanzó $7,5 en el segmento mayorista hasta los $1.495, su mayor suba en dos semanas, y se ubicó así a un 24,8% del techo de la banda cambiaria, que este martes se estableció en $1.865,14.

El dólar cerró debajo de los $1.500.

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.512,05 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El mercado detecta intervenciones oficiales para contener la cotización

El dólar CCL cerró a $1.577,82 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. El dólar MEP cerró a $1.521,54 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.577,58.