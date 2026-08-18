Cuidenlo: Jamal Musiala se volvió a desplomar en un amistoso del Bayern Munich

Jamal Musiala volvió a desplomarse este martes durante un amistoso del Bayern Múnich ante Heidenheim y encendió nuevamente las alarmas. El mediocampista alemán cayó al césped en el minuto 23 del complemento, con el encuentro 2-2, y fue rápidamente rodeado por sus compañeros. El futbolista había ingresado apenas ocho minutos antes desde el banco de suplentes y el lunes había realizado trabajos diferenciados del resto del plantel. Tras el episodio, Musiala logró recuperarse y se retiró del campo caminando acompañado por un médico del club.

El nuevo desmayo se produjo apenas cuatro días después del que sufrió ante RB Leipzig. En aquella oportunidad, el Bayern informó que el episodio había sido provocado por el calor y la deshidratación, en un partido disputado con temperaturas cercanas a los 33 grados.

Jonathan Tah y Harry Kane acudieron inmediatamente para asistirlo, mientras los médicos del Bayern y un médico de urgencias ingresaron al campo. Kane pidió a los futbolistas formar un círculo para preservar la intimidad de su compañero y tras unos minutos, Musiala pudo ponerse de pie, caminar y luego trotar hacia el vestuario acompañado por integrantes del cuerpo técnico.

El episodio repitió lo ocurrido el sábado ante Leipzig, por lo que Musiala había entrenado de manera individual el lunes y no participó de la presentación del plantel. El propio futbolista explicó su situación mediante Instagram: “me han diagnosticado ausencias temporales, de corta duración pero fáciles de tratar, que se deben a una disfunción neurológica” y agregó: “Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico al respecto y me siento muy optimista”.

El Bayern se impuso 4-2 y ahora prepara la Supercopa alemana del sábado ante Borussia Dortmund. Luego debutará en Bundesliga el viernes 28 ante Stuttgart y en Copa de Alemania el 2 de septiembre contra Osnabrück.