Directora volvió de una licencia y los estudiantes cortaron la calle: “Tiene denuncias de agresión y corrupción”

Estudiantes de la Escuela de Cerámica “Rogelio Yrurtia” realizaron un corte de calle en la esquina de Bolívar y Dorrego, frente a la institución, para rechazar la reincorporación de la Directora, a la que acusan de ejercer violencia institucional y quedarse con dinero de la Cooperadora que debían ser destinados a obras.

Este miércoles a la mañana, un nutrido grupo de alumnos del colegio terciario expresaron su malestar a 0223 y denunciaron que la directiva “tiene denuncias de agresión y corrupción”.

La Directora volvió de una licencia y los estudiantes cortaron la calle

A través de un comunicado, el alumnado indicó que la medida fue decidida por una asamblea, en rechazo al levantamiento de la medida de cese transitorio de las funciones de la docente. “La comunidad no fue informada sobre el curso o la resolución de las investigaciones ni sobre las razones del reintegro al cargo directivo”, explicaron.

“Faltó dinero de la caja chica”

Alex Sánchez, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica, contó a 0223 que la directiva, que además es inspectora, “tiene sumarios abiertos con pruebas e incluso estuvo destituida de su cargo por denuncias de agresión y corrupción”.

La Directora volvió de una licencia y los estudiantes cortaron la calle.

“Su rol como directora es supervisar las acciones de la cooperadora, no tiene permitido retirar dinero; sin embargo, faltó dinero de la caja chica. Cabe destacar que la nuestra es una de las cooperadoras más importantes de la región. Además, contrató a su esposo sin el conocimiento de la Cooperadora para realizar diversas obras en la escuela a lo largo de los años, algo que está prohibido. Y ejerció violencia en reiteradas ocasiones contra alumnos, directivos y docentes, e incluso retiró de sus cargos sin justificación a profesores que no eran de su agrado”, completó.